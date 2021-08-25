В избирательной комиссии Тульской области состоялся круглый стол с политическими партиями

Участники обсудили текущую избирательную кампанию и организацию предстоящих дней голосования 17,18 и 19 сентября.

Мероприятие прошло в формате круглого стола. Участники обсудили текущую избирательную кампанию и организацию предстоящих дней голосования 17,18 и 19 сентября.

- Меньше месяца осталось до выборов – это самый активный период избирательной кампании как для вас, так и для избирательной комиссии. Самое время встретиться, разъяснить существующие вопросы, – обратился к присутствующим Павел Веселов.

Он отметил, что партийное представительство на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Тульской области достаточно широкое – регистрацию прошли все заявившиеся кандидаты-одномандатники, представляющие политические партии. Исключением стала кандидат, выдвинувшаяся в порядке самовыдвижения, но не собравшая при этом необходимое количество подписей избирателей.

Говоря об особенностях единого дня голосования – 2021, председатель облизбиркома, в первую очередь, отметил, что выборы будут проходить в течение трех дней. 17, 18 и 19 сентября участковые избирательные комиссии, а их на территории региона более 1000 (1083 постоянных и 9 временных), будут работать в привычном режиме с 8.00 до 20.00. Избиратели смогут проголосовать как на избирательном участке, так и вне помещения для голосования – на дому. Те, кто в дни голосования не будет находиться по месту регистрации – может воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Что касается возможности проведения голосования в населенных пунктах, где нет избирательных участков и транспортное сообщение с которыми затруднено, то такие решения отнесены к компетенции территориальных избирательных комиссий. Эти вопросы в настоящее время прорабатываются.

Не будет на предстоящих выборах привычного «дня тишины», который традиционно приходился на субботу. Агитационный период прекращается в 00.00 часов 17 сентября – в ночь с четверга на пятницу.

В целях обеспечения сохранности бюллетеней при многодневном голосовании будут применяться сейф-пакеты, за исключением избирательных участков, где установлены КОИБ. Все бюллетени по окончании голосования из переносных и стационарных ящиков будут перемещаться в сейф-пакеты, которые будут храниться в отдельном сейфе – это новшество предстоящих выборов.

- Прозрачность выборных процедур, доверие к результатам выборов – наш приоритет. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в дни голосования и до получения сообщения ТИК о принятии протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе присутствовать наблюдатели, – подчеркнул Павел Веселов.

Наблюдателей вправе назначить политические партии, кандидаты, а также Общественная палата. Председатель региональной Общественной палаты Галина Фомина напомнила, что еще с февраля в регионе действует штаб по подготовке к избирательной кампании, ключевой задачей которого является подготовка наблюдателей. В муниципальных образованиях с будущими наблюдателями проведено более 70 занятий. В результате подготовлено около 5000 наблюдателей.

- Этих наблюдателей и их полученные навыки могут использовать политические партии. От Общественной палаты будет направлено около 1000 независимых общественных наблюдателей, которые будут вести наблюдение также на избирательных участках, – сказала Галина Фомина.

Председатель региональной Общественной палаты Галина Фомина.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность – еще одна из тем круглого стола. Ранее ЦИК России совместно с Роспотребнадзором были приняты рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции при подготовке и проведении выборов. Избирательной комиссией Тульской области и региональным Управлением Роспотребнадзора была разработана и подписана соответствующая дорожная карта.

В дни голосования все участники избирательного процесса будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. На входе на УИК будет измеряться температура, а само помещение в течение дня проходить санитарную обработку. Голосование на дому осуществляется бесконтактным способом через выдачу индивидуального пакета, в котором избиратель найдетбюллетени, бланк заявления о голосовании на дому, одноразовую маску и перчатки, ручку.

Павел Веселов отметил, что более 70% членов избирательных комиссий уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В завершении выступлений спикеров представители политических партий смогли задать интересующие их вопросы.