Владимир Путин дополнил своими предложениями народную программу «Единой России»

Во вторник, 24 августа в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России».

Во вторник, 24 августа в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России», на котором была принята народная программа, с которой партия идет на сентябрьские выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

На пленарном заседании Съезда выступил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что программа партии по праву может называться народной – ее соавторами стали жители всей страны. Свои инициативы с трибуны Съезда в программу внес глава государства. Говоря о мерах поддержки военнослужащих (ранее эта тема прозвучала на встрече Владимира Путина с представителями «Единой России»), Президент предложил распространить их на более широкий круг получателей. Речь идет о единовременной выплате в 15 тысяч рублей.

В числе приоритетов Президент также назвал и защиту получателей социальных выплат от кредиторов. И заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам.

Парламентариям «Единой России» в будущем созыве федерального парламента предстоит также предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья. Лидер страны поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. «По всей стране – это более 11 млн квадратных метров. На эти цели выделим 45 млрд рублей из федерального бюджета», - сказал Владимир Путин. https://regnum.ru/news/society/3352724.html

Для поступательного развития страны, акцентировал Президент, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые, эффективные инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Не обошел глава государства вниманием и одну из приоритетных тем в работе «Единой России» – комплексное развитие села. «Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию», - сказал он. https://regnum.ru/news/society/3352724.html

Говоря о тех, кому «Единая Россия» доверила представлять партию на выборах, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что список кандидатов от партии обновился – в него вошли «неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание». https://regnum.ru/news/society/3352724.html

«Очень на вас рассчитываю», – отметил в завершении выступления глава государства. https://regnum.ru/news/society/3352724.html

– Главная задача, которую ставит Президент, – это сбережение народа, забота о людях, их благополучии, – секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Оно складывается из многих факторов. Прежде всего, это создание достойных условий жизни – комфортной городской среды, развитых сельских территорий, современной социальной инфраструктуры. В Тульской области эти ключевые направления вошли в Программу развития до 2026 года. Поступило более трех тысяч предложений по самым разным сферам, они легли в основу областной Программы развития и, безусловно, станут приоритетами партийной работы. Жители региона также активно включились в онлайн-сбор предложений на федеральном сайте народной программы «Единой России» – всего поступило порядка девяти тысяч инициатив. Это главные ориентиры предстоящей работы по повышению качества жизни людей.

Оплачено из средств избирательного фонда Тульского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».