Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 августа 2021 11:35

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 25 августа 2021 года: зафиксировано еще 125 случаев заболевания

С начала пандемии таких насчитывается в области 50 661 пациент
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
При этом 112 больным удалось победить COVID-19

При этом 112 больным удалось победить COVID-19

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области коронавирусом заболели еще 125 человек из разных городов и поселков региона. С начала пандемии таких насчитывается в области 50 661 пациент.

При этом 112 больным удалось победить COVID-19. Успешно закончилось заболевание для 43 161 человека.

По-прежнему отмечается большое количество смертей - за последние сутки скончалось 9 человек. У большинства из них были хронические заболевания. Всего с весны 2020 года распространение новой коронавирусной инфекции не пережили 2 649 человек.

Коронавирус Covid-19Интересное