Тульский Пряник от МЧС будет и дальше задействован в профилактической работе Фото: материалы пресс-служб

В середине августа в рядах регионального Министерства чрезвычайных ситуаций появился новый сотрудник — ростовая кукла Тульского Пряника. Предполагалось, что новый персонаж будет заниматься просветительской работой среди дошкольников и учащихся средних образовательных учреждений. Свой первый выход в свет он сделал в один из детских садов оружейной столицы, после чего в торжественной обстановке получил удостоверение сотрудника и даже медаль. Однако потом случился некоторый казус: Пряник, ставший официально спасателем, привлек внимание даже мировой прессы.

Пользователи социальных сетей принялись активно обсуждать маскота, порой выходя за рамки приличия — в основном, касалось это несколько, скажем так, необычной внешности. На какое-то время ГУ МЧС по Тульской области взяло паузу в деятельности Тульского Пряника, но накануне телеграм-каналу «Подъем» в ведомстве сообщили, что новый «сотрудник» будет и дальше задействован в профилактических мероприятиях в образовательных учреждениях. В роли маскота выступят штатные сотрудники подразделений надзорной деятельности, на территории которых будут проводиться профилактические мероприятия.

Кстати, идея создания персонажа принадлежит заместителю начальника управления Павлу Быстрову.