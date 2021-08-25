Последние новости Тулы на 25 августа 2021 года: в ДТП на М-2 пострадали трое детей, а на Рязанской после аварии подрались два водителя

Фото: "ЧП Тула" - мужчина избил женщину-водителя на Рязанской

Трое детей пострадали в аварии на М-2 под Тулой. ДТП случилось 24 августа около 18:00 . Там столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего троим детям 15, 9 и 4 лет потребовалась медицинская помощь. От госпитализации их родители отказались.

В Туле на улице Рязанской после ДТП подрались два водителя. Об этом сообщили очевидцы, выложившие видео в социальные сети. Предположительно, водитель «Шевроле», пересек двойную сплошную, и тогда в него врезался другой автомобиль. Далее началось выяснение отношений: на кадрах видно, как мужчина дерется с женщиной.

На улице Карла Маркса в оружейной столице хозяин частного дома отобрал часть тротуара, поставив забор. Таким самозахватом мужчина решил расширить территорию своего домовладения. Министерство земельных и имущественных отношений обратилось в суд, и только это заставило туляка освободить тротуар.