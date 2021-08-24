В Тульской области ревакцинировались от коронавирусной инфекции почти 3000 человек Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

На сегодняшний день 546 211 жителей Тульской области вакцинировались. Это больше 75,4% процентов от плана, который был составлен для формирования коллективного иммунитета. При этом в системообразующих организациях процент вакцинации составляет более 87%. Сейчас в регионе каждую неделю в среднем вакцинируются по 12 тысяч человек. Однако необходимо, чтобы прививки сделали еще как минимум 200 тысяч людей.

А вот среди молодежи процент вакцинированных ниже, поэтому тут предстоит разъяснительная работа, которую удастся в полной мере развернуть лишь с наступлением нового учебного года. Вместе с тем, 2 995 тысяч человек уже прошли ревакцинацию.