На Паралимпиаде выступают трое спортсменов из Тульской области

Сегодня, 24 августа, в Токио стартовали Паралимпийские игры. Завершатся они 5 сентября. На них в этом году будет разыграно 540 комплектов медалей в 22 видах спорта.

В составе российской сборной выступят три спортсмена из Тульской области. Это участницы команды по голболу Евгения Семина и Юлия Храпкова, а также дзюдоист Владимир Федин. Обе голболистки - 27-летняя Семина и 21-летняя Храпкова - уроженки села Воскресенское, однако, в настоящее время выступают за Калужскую область. Евгения — чемпионка мира и Европы. Юлия - победителем множества международных соревнований и и чемпионатов по голболу.

Заслуженный мастер спорта России 34-летний Владимир Федин родился в Туле. Состоит в спортивной школе олимпийского резерва «Юность». Он уже является бронзовым призером Паралимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира, двукратным чемпионом Европы и многократным победителем ряда международных соревнований.