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Звезды24 августа 2021 11:15

В центре Тулы появился новый арт-объект «Нулевой километр»

Расположен он на площади перед главпочтамтом
Игорь КОПЫТОВ
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В центре Тулы появился новый арт-объект «Нулевой километр»

В центре Тулы появился новый арт-объект «Нулевой километр»

Фото: соцсети

В стародавние времена, когда расстояния между городами измерялись верстами, а еще ранее днями пути, версты считали от почты до почты, так как ямщики возили корреспонденцию, и именно там меняли лошадей. Так что это расстояние надо было знать четко, чтобы не загнать лошадей.

В наше время по традиции расстояние между населенными пунктами по-прежнему отсчитывается от главпочтамтов, поэтому выбор места для нового арт-объекта совершенно неудивителен. «Нулевой километр» обозначен в Туле большим чугунным диском с соответствующей надписью, вмонтированным в тротуарную плитку и чем-то напоминающим люк подземного коллектора.

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