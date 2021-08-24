В центре Тулы появился новый арт-объект «Нулевой километр» Фото: соцсети

В стародавние времена, когда расстояния между городами измерялись верстами, а еще ранее днями пути, версты считали от почты до почты, так как ямщики возили корреспонденцию, и именно там меняли лошадей. Так что это расстояние надо было знать четко, чтобы не загнать лошадей.

В наше время по традиции расстояние между населенными пунктами по-прежнему отсчитывается от главпочтамтов, поэтому выбор места для нового арт-объекта совершенно неудивителен. «Нулевой километр» обозначен в Туле большим чугунным диском с соответствующей надписью, вмонтированным в тротуарную плитку и чем-то напоминающим люк подземного коллектора.