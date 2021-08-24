В Тульской области на линейки в честь начала учебного года разрешат прийти родителям Фото: Алексей ФОКИН

В этом учебном году впервые за парты сядут 15900 первоклассников. При этом школам рекомендовано провести линейки для 1 и 11 классов, таким образом, строгих запретов на проведение линеек для других классов нет. Родителей на торжественные мероприятия тоже допустят при условии, что пройдут они на открытом воздухе с соблюдением масочного режима.

Что касается самого учебного процесса, то удаленка тульским школьникам не грозит. В новом учебном году школы будут работать в очном формате по тем же санитарным нормам, что и ранее - разное начало учебного дня для разных классов, закрепление кабинета за каждым классом, измерение температуры на входе, запрет на проведение общешкольных мероприятий.