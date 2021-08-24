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Общество24 августа 2021 8:30

Последние новости Тулы на 24 августа 2021 года: ФСБ задержала украинского шпиона, а на заводе в области у трех иностранцев отобрали паспорта

Рассказываем о наиболее важных событиях на утро 24 августа
Елена Иргиз
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Сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания украинского шпиона на оружейных заводах

Сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания украинского шпиона на оружейных заводах

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания украинского шпиона на оружейных заводах. По сообщением ведомства, гражданин соседнего государства собирал сведения, составляющие государственную тайну. Его интересовали новейшие образцы вооружения и секретная техническая документация к ним. По данным ФСБ, он также пытался завербовать работников российских оборонных предприятий, допущенных к таким секретным данным.

В Щекине наследники сгоревшего мужчины пожелали продать его квартиру и оставили подъезд без газа. Ранее собственность погибшего была переоборудована под нежилое помещение. Теперь же его родственники пожелали снова переоборудовать недвижимость на первом этаже в жилую квартиру и провели газ. Однако работники не проверили газовое оборудование в остальных квартирах, из-за чего в целях безопасности пришлось отключить газоснабжение во всем подъезде на неопределенный срок.

На заводе в Тульской области у рабочих отбирали паспорта и принуждали к рабскому труду. Трое граждан Узбекистана приехали в Тульскую область по объявлению, где им пообещали проживание, трехразовое питание и зарплату 900 долларов в месяц. Но прямо по приезде у них забрали паспорта - якобы для оформления документов, а потом вынудили подписать контракт, по которому они должны были работать фактически только за еду. Когда же мужчины отказались, их выгнали без документов. В ситуации разбираются общественники и правоохранители.

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