Последние новости Тулы на 24 августа 2021 года: ФСБ задержала украинского шпиона, а на заводе в области у трех иностранцев отобрали паспорта

Сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания украинского шпиона на оружейных заводах Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания украинского шпиона на оружейных заводах. По сообщением ведомства, гражданин соседнего государства собирал сведения, составляющие государственную тайну. Его интересовали новейшие образцы вооружения и секретная техническая документация к ним. По данным ФСБ, он также пытался завербовать работников российских оборонных предприятий, допущенных к таким секретным данным.

В Щекине наследники сгоревшего мужчины пожелали продать его квартиру и оставили подъезд без газа. Ранее собственность погибшего была переоборудована под нежилое помещение. Теперь же его родственники пожелали снова переоборудовать недвижимость на первом этаже в жилую квартиру и провели газ. Однако работники не проверили газовое оборудование в остальных квартирах, из-за чего в целях безопасности пришлось отключить газоснабжение во всем подъезде на неопределенный срок.

На заводе в Тульской области у рабочих отбирали паспорта и принуждали к рабскому труду. Трое граждан Узбекистана приехали в Тульскую область по объявлению, где им пообещали проживание, трехразовое питание и зарплату 900 долларов в месяц. Но прямо по приезде у них забрали паспорта - якобы для оформления документов, а потом вынудили подписать контракт, по которому они должны были работать фактически только за еду. Когда же мужчины отказались, их выгнали без документов. В ситуации разбираются общественники и правоохранители.