Партия «Новые люди» провела первый съезд-перформанс в России

На минувшей неделе ряд политических партий России провели отчетно-выборные съезды и конференции в преддверии грядущих выборов в Госдуму РФ. Свои предвыборные собрания организовали, кроме Новых людей, КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ,

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС). Все партии старались, стой или другой степенью успешности, привлечь внимание избирателей.

Съезд-перформанс партии «Новые люди» кроме делегатов собрал еще и более ста журналистов из полусотни российских и региональных изданий. От традиционной сцены и скучного президиума Новые люди решили отказаться, чтобы максимально сократить дистанцию между лидерами партии и гостями. Действительно, съезд больше напоминал неформальную встречу единомышленников, где участники общались и обменивались предложениями.

Ключевым моментом съезда Новых людей стала презентация предвыборной программы. Ее озвучил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Говоря о планах в Госдуме подчеркнул:

- Мы вступаем в завершающую стадию нашей избирательной кампании. Сегодня на внеочередном съезде мы приняли программу партии «Новые люди». Она небольшая, всего 30 страниц. Она проста и понятна. Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы — туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны.

Мы видим, что наши идеи и предложения близки и понятны людям. Новые люди предлагают простые решения. Как увеличить зарплаты, как снизить тарифы, как решить вопрос с очередями в поликлиниках. Мы идем в Госдуму не с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям.

Манифест Новых людей прозвучал под музыку Штрауса. Ее исполнил симфонический оркестр из 102 человек. Программа партии во многом основана на предложениях из регионов.

Партия «Новые люди» провела первый съезд-перформанс в России

Советник председателя партии по региональным вопросам Сардана Авксентьева за три месяца побывала в 25 регионах. Задача была сложная – выяснить мнение людей о проблемах, которые не хочет или не может решить местная власть. Теперь чиновникам придется с этим мнением считаться, говорит Авксентьева:

- Мы здесь. И вам придется нас услышать. Мы придем в Госдуму и принесем туда голос регионов, который давно не звучал в стенах нашего парламента. Потому что парламентские партии превратились в единую партию власти. Но мы, Новые люди, разрушим эту монополию. Потому что за нами реальный интерес десятков миллионов. За нами мудрость простых людей, которые через несколько недель возьмут в руки метлу и наведут порядок в одной из комнат нашей власти.

Специальными гостями съезда стали телеведущая Юлия Барановская, актер Сергей Жигунов и журналист Елена Летучая, которая не один год занимается проблемами экологии. Совсем недавно она, вместе со сторонниками партии организовала очистку дна Байкала от старых автомобильных покрышек. По словам сторонника Дениса Мартыняка, на сегодняшний день активисты подняли со дна более 400 тонн покрышек.

- Я сама погружалась на дно Байкала за покрышками. Ужас, конечно! Все дно в мусоре, чистить некому, никто ни за что не отвечает, - отметила Елена Летучая. - Люди любят Байкал, но каждый день его отравляют. Я благодарю всех сторонников партии «Новые люди» за то, что они занимаются этой проблемой.

Телеведущая Юлия Барановская не могла сдержать слез, когда рассказывала участникам съезда о проблемах семей с особенными детьми. С одним из таких сообществ она познакомилась в Воронеже. По мнению Юлии этим людям нужна дополнительная поддержка и внимание:

- Сегодня «Новые люди» — единственная партия, которая говорит о развитии страны. Мне не все равно, в какой стране будут расти мои дети. Для Новых Людей, как и для меня лично, важен каждый человек. Его свобода, благополучие, его боль, его проблемы. Они слушают и слышат. Я не могу без слез смотреть на то, как живут семьи с детьми-инвалидами. Как они выбивают у государства каждую копейку, чтобы выжить. Новые люди — единственные, кто приходит на помощь в таких ситуациях.

Актер Сергей Жигунов, советник Алексея Нечаева по вопросам культуры, сосредоточился на разделе программы, в котором поднимаются вопросы сбоды слова и творчества.

- Сегодня очень остро встает вопрос о цензуре в отношении деятелей искусства. Ограничения появляются каждый день. Партия «Новые люди» — за свободу и развитие. Это важная тема, — рассказал Сергей Жигунов. - Еще один момент — поддержка самодеятельных ансамблей и театров на региональном уровне. Потому что без талантов из провинций нашу культурную сферу неоткуда будет подпитывать.

Партия «Новые люди» сделала ставку на регионы. Сегодня партия — это сообщество экологов, урбанистов, молодых мам и предпринимателей со всей России и людей, которые работают на благо людей с ограниченными возможностями. Прямо на съезде стартовал велопробег. Блогер и спортсмен с инвалидностью Сергей Карнаухов планирует преодолеть более 2 тысяч километров на специальном велосипеде по маршруту «Москва — Крым». В программе Новых людей есть десятки идей для улучшения жизни в разных сферах: экономике и политическом устройстве, медицине и образовании, обороне и безопасности, экологии и внешней политике.

Партия «Новые люди» провела первый съезд-перформанс в России

Подводя итоги съезда руководитель отделения партии в Тульской области Иван Николайчук подчеркнул, что, в Москву приехала лишь небольшая часть тех, кто поддерживает Новых людей. По его словам количество сторонников партии в России уже измеряется сотнями тысяч. От Тульской области на съезде присутствовали три десятка делегатов. Они делились с представителями соседних регионов опытом работы и наработками в решении региональных проблем.

Владимир Алексеев, кандидат в депутаты Госдумы от тульского одномандатного округа отметил, что приехал на съезд партии с позитивным настроем и готовностью решать проблемы туляков:

- Люди — это социум, будущее. «Новые люди» - это наше будущее. Сейчас я строю свою дорожную карту, которая будет решать основные проблемы Тульской области, а именно вопросы экологии и медицины. Наш регион занимает одно из лидирующих в России мест по онкозаболеваниям, и эту ситуацию надо исправлять.

Кандидат по Новомосковскому одномандатному округу Максим Токаев, оценивая съезд, отметил:

- Партия «Новые люди» — это свежееслово в российской политике. Здесь собрались те, кто думает о будущем. Съезды проходят всегда с таким зарядом, что потом его хватает надолго. У нас очень промышленно насыщенный регион, остро стоят вопросы экологии, медицины и финансирования социальной сферы. Мы уже сейчас начинаем вникать в эти проблемы, постепенно будем их решать.

На собраниях других партий тоже звучали программные заявления. КПРФ на предвыборном съезде утвердила списки кандидатов и обновленную программу. Технически это вторая часть XVIII съезда КПРФ: первый, отчетно-выборный этап прошел в конце апреля, на нем Геннадий Зюганов был единогласно переизбран лидером партии. Зюганов по итогам тайного голосования делегатов возглавил общефедеральную часть партсписка КПРФ, всего в ней максимально возможные 15 фамилий.

Главными итогами второй части XI съезда партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ стало принятие предвыборной программы, выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы VIII созыва и внесение изменений в состав центрального совета и совета палаты депутатов партии.

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) также провела свой предвыборный съезд и выдвинула кандидатов на предстоящие думские выборы. Еще до начала мероприятия партийные лидеры предупредили, что ярких фамилий в списках ждать не стоит. Так оно и оказалось.

Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Кроме Новых людей участие в выборах примут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП и ряд других политических объединений.