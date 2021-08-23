«ЕвроХим» подарил Новомосковску «Art Chess» фестиваль

В Новомосковске компания представлена 8 организациями, включая таких гигантов, как Новомосковский Азот, Новомосковск-ремстройсервис и Новомосковский Хлор.

Этот год для «ЕвроХима» юбилейный. И в честь своего 20-летия минерально-химическая компания преподнесла своим работникам и жителям города уникальный не только для области, но и для всей страны подарок - первый международный фестиваль шахматного искусства «Art Chess».

Фестиваль, проведший в рамках социальной программы #20ДобрыхДелЕвроХим, посвящен 70-летию великого русского шахматиста, международного гроссмейстера, двенадцатого чемпиона мира, обладателя девяти шахматных «Оскаров» Анатолия Карпова. На площадке перед КДЦ «Азот» царила «шахматная» атмосфера. В огромном шатре были расставлены столы и стулья, лежали ручки и бумага для записи ходов и, конечно же, 59 досок с фигурами для юных шахматистов, которые удостоились чести сыграть с прославленным гроссмейстером.

«ЕвроХим» подарил Новомосковску «Art Chess» фестиваль

Открыл фестиваль напутственными словами юным шахматистам глава администрации муниципального образования г.Новомосковска Алексей Бирюлин. Он отметил значимость такого большого подарка городу и всем Новомосковцам, который сделали химики - друзья и партнеры из минерально-химической компании «ЕвроХим», организовав праздник интеллектуального спорта.

Исполнительный директор АО «НАК» Азот» Олег Глаголев поприветствовал собравшихся, поздравил с праздником и пожелал участникам сеанса одновременной игры: «Тот спорт, который вы выбрали для себя - это спорт вашей будущей интеллектуальной жизни, в которой вы будете чего-то добиваться, видеть все на несколько ходов вперед.»

«ЕвроХим» подарил Новомосковску «Art Chess» фестиваль

Также в торжественной церемонии открытия приняла участие уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Надежда Школкина. Она призналась, что с Анатолием Карповым они давно знакомы, дружат, но болеть сегодня она будет не за него, а за ребят. Сам же шахматный маэстро Анатолий Карпов поблагодарил за то, что идею проведения такого праздника поддержали в «ЕвроХиме» и помогли организовать в Новомосковске.

«Мне приятно, что мы снова обратили внимание на шахматы. Когда-то я уже был в Новомосковске, и здесь действовала шахматная секция. Хочется верить, что шахматные традиции будут востребованы и восстановлены на Тульской земле, - выразил надежду Анатолий Карпов. - Через шахматы я получил и много знаний, и много друзей. Желаю, чтобы и у вас так сложилось в жизни. Тем более, что шахматы – один из видов спорта, который может развиваться и в пандемию».

«ЕвроХим» подарил Новомосковску «Art Chess» фестиваль

Символический первый ход на шахматных досках вместе с гроссмейстером сделали почетные гости, приветствовавшие юных спортсменов.

На это особенное событие стремились попасть и попали дети из Новомосковска, Кимовска, Узловой, Северо-Задонска. Для них это был один из самых ярких моментов в их стартующей спортивной карьере. Игра с таким мэтром - это огромнейший опыт. Примечательно, что в этот день ассистентом чемпиона мира Анатолия Карпова стал местный житель, чемпион Новомосковского Азота по шахматам - Владимир Карпов. Так, что будущим чемпионам приходилось держать двойной удар от Карповых.

Сеанс одновременной игры продлился более трех часов! По завершению сеанса все дети получили памятные сертификаты и флешки с автографом Анатолия Карпова, а также приятные сувениры АО «МХК «ЕвроХим».

Далее фестиваль продолжил свою работу на стадионе «Химик». Зрители на огромной сцене смогли увидеть выступления Биг Бэнда Губернаторского духового оркестра, зажигательной группы «Замотаев бэнд», завораживающее шахматное дефиле под проливным дождем (который только добавил зрелищности) коллекции одежды Московского модельера Елены Басовой.

«ЕвроХим» подарил Новомосковску «Art Chess» фестиваль

12 сотрудников компании, особо отличившиеся за последний год, получили награды Правительства Тульской области, АО «МХК «ЕвроХим», Администрации МО г.Новомосковск и АО «НАК «Азот» из рук главы администрации муниципального образования г. Новомосковск Алексея Бирюлина, главы Дивизиона «Удобрения» МХК «ЕвроХим» Олега Ширяева и исполнительного директора АО «НАК «Азот» Олега Глаголева.

Вишенкой на праздничном торте фестиваля стала концертная версия мюзикла «Шахматы» с солисткой Анастасией Стоцкой. Уникальность события состояло в том, что российская версия мюзикла «Шахматы» была впервые показана за пределами Театра МДМ.

Закрывало вечер незабываемое лазерное шоу, объединяющее компанию «ЕвроХим» и игру, ставшую главной темой дня.

Кстати, стороны согласились «на ничью», а значит - продолжение возможно.