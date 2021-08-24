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Происшествия24 августа 2021 1:00

В Туле гражданин Украины собирал данные о новейшем оружии

Его задержали сотрудники ФСБ с поличным
Елена Иргиз
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кадр из видео ФСБ

кадр из видео ФСБ

Фото: материалы пресс-служб

В Туле гражданин Украины собирал данные о новейшем оружии. Его задержали сотрудники ФСБ с поличным.

По сообщением ведомства, гражданин соседнего государства собирал сведения, составляющие государственную тайну. Его интересовали новейшие образцы вооружения и секретная техническая документация к ним. По данным ФСБ, он также пытался завербовать работников российских оборонных предприятий, допущенных к таким секретным данным.

Сейчас на гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". За такую деятельность ему грозит до 20 лет лишения свободы. Служба безопасности продолжает расследование.

ФСБ РФ задержала агента спецслужб Украины, собиравшего данные о новейших образцах оружия
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