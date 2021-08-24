кадр из видео ФСБ Фото: материалы пресс-служб

В Туле гражданин Украины собирал данные о новейшем оружии. Его задержали сотрудники ФСБ с поличным.

По сообщением ведомства, гражданин соседнего государства собирал сведения, составляющие государственную тайну. Его интересовали новейшие образцы вооружения и секретная техническая документация к ним. По данным ФСБ, он также пытался завербовать работников российских оборонных предприятий, допущенных к таким секретным данным.

Сейчас на гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". За такую деятельность ему грозит до 20 лет лишения свободы. Служба безопасности продолжает расследование.