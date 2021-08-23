Администрация Венева: вирусов в городском водопроводе не обнаружено

материалы пресс-службы администрации Венева

Вирусов в водопроводе Венева не обнаружено - такой комментарий дает городская администрация.

"По предварительным данным территориального отдела управления Роспотребнадзора в пробах воды, взятых в ходе выездного контрольного мероприятия, отклонений по бактериологии не обнаружено. Ресурсоснабжающая организация (МУП "ВК-Венев") работает в штатном режиме, аварийных ситуаций на водозаборах г. Венева не фиксировалось", - сообщается на сайте муниципального образования.

Напомним, что в минувшие выходные жители Венева жаловались на кишечную инфекцию, которая вызвала эпидемию в одном из районов города. Это происшествие взяла на контроль региональная прокуратура, проводя проверку, а также Роспотребнадзор.