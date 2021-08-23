Последние новости Тулы на 23 августа 2021 года: массовое отравление в Веневе, пьяный белгородец прогуливался по трассе М-2, а тулячка угостила Якубовича своим пряником

Жители Венева предположительно отравились проточной водой Фото: Алексей ФОКИН

Жители Венева предположительно отравились проточной водой - об этом сообщили горожане в социальных сетях. По их словам, в водопровод попала какая-то кишечная инфекция. Происшествие взято на контроль прокуратуры и Роспотребнадзора, предварительные пробы воды показали удовлетворительный результат. Прокуратура в свою очередь проводит проверку.

В Черни на трассе М-2 сотрудники ГИБДД выявили пьяного водителя грузовика. Как сообщает региональная полиция, мужчина оставил машину на обочине и ходил по проезжей части. Его нетвердая походка и прогулка по трассе создавали опасность как для него самого, так и для других участников дорожного движения. Тест на алкоголь показал, что мужчина был пьян, но собирался ехать дальше.

Утром 21 августа на проспекте Ленина в Туле неизвестный водитель разлил на проезжей части бетон. Из-за этого происшествия на дороге возникла пробка. Полиция составила на 26-летнего водителя бетономешалки три административных протокола, один из которых - за создание угрозы безопасности дорожного движения.

Тулячка угостила Леонида Якубовича собственным пряником. Сандра Бекетова участвовала в передаче «Поле Чудес», вышедшей в прошлую пятницу, 20 августа. Женщина не только подарила ведущему пряник, который сделала сама, но и спела о нем песню.