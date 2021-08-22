По сообщениям местных жителей, в воде оказалась кишечная палочка, приведшая к отравлению большого количества людей Фото: Алексей ФОКИН

Жители Венева отравились проточной водой. Как пишут очевидцы в социальных сетях, по городу массово распространяется кишечная инфекция, жалобы поступают по крайней мере от жителей Северного микрорайона города.

В связи с этим тульская прокуратура начала проверку по факту отравления проточной водой. По сообщениям местных жителей, в воде оказалась кишечная палочка, приведшая к отравлению большого количества людей.

По результатам инспекции, в ходе которой будут исследованы пробы воды, проверена работа систем водоснабжения и ответственных за порядок лиц, будет принято прокурорское решение.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в свою очередь информирует, что после обнаружения случаев заболевания острой кишечной инфекцией проводится расследование, в ходе которого будут установлены причины заболевания. По последним данным пробы воды показали удовлетворительный результат.