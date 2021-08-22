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Здоровье22 августа 2021 11:55

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 22 августа: умерло еще 7 человек

В регионе наблюдается стабильность по количеству заболевших и умерших
Елена Иргиз
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Жертвами пандемии в общей сложности стали 2 623 человека

Жертвами пандемии в общей сложности стали 2 623 человека

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за последние сутки выявлено еще 126 случаев заражения коронавирусом. Это жители разных городов и поселков региона. Всего с весны 2020 года в области зафиксировано 50 288 случаев заражения.

При этом 103 человека за сутки выздоровело. С болезнью справиться за все время распространения вируса удалось 42 821 жителю Тулы и области.

К сожалению, по-прежнему отмечаются летальные исходы: за минувшие сутки скончалось еще 7 человек от осложнений. Жертвами пандемии в общей сложности стали 2 623 человека.

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