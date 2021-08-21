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Здоровье21 августа 2021 11:35

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 21 августа 2021 года: умерли еще 9 человек

В течение недели растет количество выздоровевших
Елена Иргиз
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Количество выздоровевших продолжает расти

Количество выздоровевших продолжает расти

Фото: Алексей ФОКИН

За последние сутки в Тульской области выявили 128 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Тульской области зарегистрировали 50162 заболевших.

Статистика смертей колеблется в тех же пределах - за эти сутки в регионе зафиксировали 9 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего с марта прошлого года по этим причинам умерло 2 616 человек.

Количество выздоровевших продолжает расти: за эти сутки справиться с болезнью смогли 115 жителей Тульской области. А за все время этот показатель составляет 42 718 человек.

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