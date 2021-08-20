Юные туляки получили к новому учебному году укомплектованные ранцы

20 августа председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев побывал в гостях у подопечных «Областного центра социальной помощи семье и детям».

В пятницу, 20 августа председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев заглянул в гости к подопечным «Областного центра социальной помощи семье и детям». В это пятничное утро здесь был организован праздник для будущих и настоящих школьников. Это ребята из десяти малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и получающих социальную поддержку на базе центра. Юных туляков и их мам пригласили, чтобы поздравить с началом нового учебного года и вручить рюкзаки с комплектом канцтоваров. Такой замечательный, а главное нужный подарок для учеников подготовили и передали активисты единого волонтерского штаба в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу».

Всего же в «Областной центр социальной помощи семье и детям» передан 31 портфель для школьников начальных и средних классов с необходимым наполнением и канцелярские товары для 35 школьников: пеналы, тетради, карандаши цветные, обложки, краски, альбомы для рисования, пластилин, набор кисти, цветной картон, ножницы, ластики, линейки, ручки, точилки, клей, корректоры.

Как сообщила директор учреждения Эвелина Шубинская, на сопровождении областного центра находится более 360 семей. Оказывается помощь родителям и детям, оказавшимся в кризисной ситуации, а также здесь содействуют в маршрутизации развития семей, консультировании по самым разным, порой проблемным вопросам.

– Волонтерская акция для подопечных социального учреждения, особенно для многодетных семей, – колоссальная поддержка и большое подспорье, а еще знак внимания и заботы, – отмечает Эвелина Борисовна.

Юные подшефные регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» с нетерпением ждали начала праздника и с любопытством рассматривали яркие ранцы

Юные подшефные регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» с нетерпением ждали начала праздника и с любопытством рассматривали яркие ранцы – символы большого пути к знаниям, которым даст школа. И потому очень важно, чтобы у ребят, было все необходимое для учебы.

– Собрать ребенка в школу – это всегда накладно и хлопотно, а если в семье не один ребенок, то это просто тяжело, – говорит мама четырех детей Елена Воронцова. – Сегодняшняя акция – огромный плюс и большая поддержка для родителей. У меня идут в школу трое детей: в первый, второй и седьмой класс, и, конечно, подготовиться непросто. Очень помогли федеральные выплаты, но затрат действительно много, и такая помощь в предоставлении ранцев с ученическим набором точно не лишняя.

– Областной центр социальной помощи помогает мамам, оказавшимся в непростой жизненной, экономической ситуации. В одиночку справляться с такими трудностями невозможно, большую помощь таким семьям оказывает региональное министерство труда и социальной защиты, а еще и неравнодушные люди, социально ответственный бизнес, активисты единого волонтерского штаба, – отметил Николай Воробьев. – Представители «Молодой Гвардии» совместно с депутатским корпусом ежегодно, на протяжении уже десяти лет, проводит акцию «Собери ребенка в школу», чтобы дети были полностью подготовлены к учебным занятиям. И это для ребят, их родителей – настоящая радость. Ведь очень важно понимать, что рядом находятся люди, всегда готовые помочь.

Маленькие участники праздника подготовили веселую сценку на тему школьной жизни, стали участниками интерактивной и очень забавной игры. После этого волонтеры МГЕР вручили ребятам ранцы. В свою очередь, Эвелина Шубинская в память о сегодняшней встрече передала Николаю Воробьеву картину юного художника с особенностями развития Андрея Бажанова.