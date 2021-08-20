Господдержка тульского АПК в 2021 году составила 1,8 миллиарда рублей

В центре «Мой бизнес» в Туле состоялся круглый стол, посвященный развитию сельского хозяйства и поддержке предприятий АПК региона.

В его работе приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин, уполномоченный Губернатора Тульской области Надежда Школкина, руководители сельскохозяйственных предприятий области.

Приветствуя участников мероприятия, первый заместитель Губернатора Вячеслав Федорищев отметил, что в последние годы Тульская область благодаря вниманию Губернатора Алексея Дюмина, взяла курс на активное развитие агроиндустрии и добилась серьёзных результатов. Он поблагодарил федеральное Министерство сельского хозяйства за поддержку, оказываемую региону.

На совещании прозвучало, что в прошлом году объем производства АПК региона вырос на 8 процентов, а за 1-е полугодие 2021 года – еще на 4 процента. Министерство сельского хозяйства Тульской области продолжает работу по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, наращиванию объемов производства и созданию новых производств, в том числе с высокой степенью передела, а также развитию экспортного потенциала.

Надежда Школкина обратила внимание на то, что руководство области уделяет огромное внимание агропромышленному комплексу.

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова рассказала о мерах господдержки агропромышленного комплекса. В этом году по государственным программам развития сельского хозяйства Тульская область получила более 1 млрд 100 млн рублей, а вместе с региональными средствами – более 1 млрд 800 млн рублей.

По ее словам, министерство регулярно встречается с регионами и отслеживает доведение средств до предприятий, чтобы они поступили как можно быстрее и были использованы эффективно. В Тульской области показатель по доведению средств до предприятий выше среднего по России. Также она отметила, что за последние годы Тульская область продемонстрировала многократный рост по инвестициям в сельское хозяйство. Сейчас в регионе реализуется 37 инвестиционных проектов на общую сумму 106 млрд рублей. Планируется создание 6,5 тыс. рабочих мест.

Встреча была содержательной и конструктивной.

Надежда Школкина обратила внимание на то, что руководство области уделяет огромное внимание агропромышленному комплексу:

– Сегодня для меня гордость, что комплексное развитие сельских территорий выделено в отдельную программу и на нее выделяется серьезное финансирование. Радует, что, наконец, экспорт сельхозпродукции обогнал импорт. Конечно, есть проблемы, но для этого мы и встречаемся лично с производителями сельхозпродукции, представителями министерства, банками и стараемся вместе найти пути решения.

Представители предприятий и фермеры региона задали заместителю Министра РФ свои вопросы, поделились опытом и предложениями по развитию отрасли.