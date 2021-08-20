Николай Петрунин посетил поселок для многодетных семей в Ефремове

Николай Петрунин и депутат Тульской областной Думы Юрий Кондрашов направились в гости к многодетной семье Мининковых.

К этому городу у депутата отношение особое: это был первый муниципальный округ, в котором он побывал с визитом в качестве депутата Госдумы, и именно здесь в 2017 году был запущен один из самых масштабных его проектов по газификации поселка для многодетных семей. Поэтому в первую очередь Николай Петрунин и депутат Тульской областной Думы Юрий Кондрашов направились в гости к многодетной семье Мининковых.

Глава семейства Анатолий Иванович - врач местной больницы и отец четверых детей. Пять лет назад благодаря его активности удалось начать работу по газификации микрорайона и спустя три года успешно ее завершить.

Поселок для многодетных семей – это городская территория с шестидесятью пятью земельными участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства. Мининковы были одними из первых, кто рискнул вселиться в дом без газового отопления. И потому именно их домовладение было первым подключено к трубе с голубым топливом, и именно в их доме была поджарена традиционная для такого случая яичница.

Сегодня семья обосновалась уже основательно: основное строительство и ремонт дома завершены, обустроена придомовая территория, разбит огород с теплицей, двор прирастает хозяйственными постройками. И на вопрос - нужна ли помощь, глава семейства отвечает: «Нет, сами со всем справляемся».

Сегодня семья обосновалась уже основательно: основное строительство и ремонт дома завершены, обустроена придомовая территория.

Но, как оказалось, помощь нужна всем жителям поселка. Так, чтобы пройти к домам, людям приходится идти по достаточно оживленной трассе, да и еще в месте поворота дороги. Понятно, что это далеко не безопасно, особенно в зимнее и вечернее время. Родители детей-школьников своими силами сделали небольшую дорожку, позволяющую обойти опасный поворот, но, конечно, это лишь временное решение проблемы.

Все участники встречи сошлись во мнении, что надо уложить в этом месте тротуар, который визуально соединит микрорайон с городом, не зарастет травой и будет более удобным для пешеходов. А в дальнейшем – подумать о том, чтобы высадить вдоль дорожки декоративные кустарники.

- Поселок для многодетных семей – яркий пример того, как администрации города в партнерстве с жителями удается решать проблемы семей с детьми, - считает Николай Петрунин. – Поселок еще строится, развивается, но уже сейчас здесь чувствуется особая атмосфера: дети свободно гуляют, жители тесно общаются и понимают друг друга - ведь все многодетные, помогают друг другу советом и участием. Кроме того, благодаря усилиям главы региона, работе правительства на Санкт-Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение с ПАО «Группы Черкизово» о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по строительству в Ефремове завода по переработке мясной продукции, благодаря чему здесь будет создано более тысячи новых рабочих мест. А это значит, что город и дальше будет расти, и развиваться, - подчеркнул он.