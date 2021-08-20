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В Дубенском районе вдоль дороги разлили химикаты - об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По их свидетельству, на протяжении около ста метров обочины выжжена трава и камни стали оранжевого цвета.

«Выжжена трава и камни аж оранжевого цвета на протяжении 100-150 метров, запах резкий, проехали это место до сих пор горит носоглотка», — поделился автор поста в социальных сетях.

По данным МЧС, действительно была утечка химического вещества. На месте были проведены работы по нейтрализации последствий разлива. МЧС организовано взаимодействие с региональным Министерством природных ресурсов и экологии и органами надзора.

Отмечается также, что угрозы жизни и здоровью граждан нет.