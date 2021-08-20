Последние новости Тулы на 20 августа 2021 года: в Дубенском районе разлили химикаты

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В Дубенском районе вдоль дороги разлили химикаты - об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По их свидетельству, на протяжении около ста метров обочины выжжена трава и камни стали оранжевого цвета. Также на этом участке заметили резкий запах. По данным МЧС, действительно была утечка химического вещества, однако угрозы жизни и здоровью граждан нет.

В Туле водитель без прав на грузовой «ГАЗели» врезался в ЛЭП. Также автомобиль имел ряд технических неисправностей, при которых запрещается ездить по дороге. В итоге на молодого водителя сотрудники ГИБДД составили 8 административных материалов.

Шеф-повар из Тулы Евгений Тимофеев победил в кулинарном телешоу. Он участвовал в шоу «Белый китель» на телеканале «Пятница». В этом конкурсе второй шанс давали бывшим участникам других шоу, которые не дошли до победы, но выполнили очень хорошие работы. Ранее Евгений Тимофеев участвовал в «Адской кухне», где победить не смог, а теперь получил награду за стремление к совершенству.