19 сентября в пресс-центре правительства Тульской области состоялась пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова.

Он напомнил, что ровно через месяц в Тульской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ 8-го созыва, выборы Губернатора Тульской области, а также в 4 муниципальных образованиях пройдут местные выборы.

На сегодняшний день завершился период регистрации по всем избирательным кампаниям. ЦИК России зарегистрировал федеральные списки 14 партий:

1. «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

3. «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»

4. «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

5. «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

7. «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

8. «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

9. «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

10. «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

11. «Политическая партия «Гражданская Платформа»

12. «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

13. «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

14. «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Избирательная комиссия Тульской области зарегистрировала по одномандатному округу №183 10 кандидатов: Алексеев Владимир Олегович (НОВЫЕ ЛЮДИ), Дзюба Виктор Викторович (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Ивашкевич Владимир Борисович (РОДИНА), Киндеев Илья Игоревич (ЛДПР), Косарева Татьяна Геннадьевна (КПРФ), Моисеев Юрий Фясыхович (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ), Подольская Ольга Валерьевна (ЯБЛОКО), Ростовцев Владимир Николаевич (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ), Сальников Алексей Сергеевич (Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»), Шишкин Дмитрий Владимирович (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ).

По одномандатному округу №184 также зарегистрировано 10 кандидатов: Гребенщиков Сергей Валерьевич (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ), Илюхин Денис Витальевич (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ), Исаков Владимир Павлович (КПРФ), Макосеев Алексей Владимирович (Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ), Маринков Александр Славкович (ЛДПР), Морозова Юлия Владимировна (ЯБЛОКО), Огольцов Николай Владимирович (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ), Токаев Максим Олегович (НОВЫЕ ЛЮДИ), Шатров Дмитрий Сергеевич (РОДИНА), Школкина Надежда Васильевна (ЕДИНАЯ РОССИЯ).

На выборах Губернатора Тульской области зарегистрированы 4 кандидата: Алексей Дюмин (выдвинут в порядке самовыдвижения), Юрий Моисеев (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ), Владимир Исаков (КПРФ) и Владимир Ростовцев (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ).

- Альтернативность – один из главных принципов, на котором строится избирательный процесс. Уверен, избиратели найдут в одной из предвыборных программ близкую себе. И придут 17, 18 или 19 сентября на избирательный участок сделать свой выбор, – сказал Павел Веселов.

Он отметил, что ЦИК России придерживается принципа «Голосовать – удобно». На сегодняшний день существует несколько способов принять участие в выборах Прийти в один из трех дней (17, 18 или 19 сентября) на свой избирательный участок. Изначально многодневное голосование вводилось, чтобы избежать скопления людей и обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность. Но как показала практика прошлых лет – избирателям удобнее выбрать один из трех дней и прийти в пятницу, субботу или воскресенье на УИК для волеизъявления.

Если избиратель не будет находиться в дни голосования по месту регистрации – он может воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать там, где удобно. Для этого:

со 2 августа по 13 сентября – нужно подать заявление в ТИК, МФЦ, на портале Госуслуги

с 8 сентября по 13 сентября – в УИК.

На сегодняшний день в Тульской области поступило 2860 заявлений о голосовании по месту нахождения: 1798 – для голосования на выборах депутатов Госдумы, 1062 – для голосования на выборах Губернатора.

Если избиратель не может прийти на участок для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися и другим уважительным причинам), он может проголосовать на дому.

для этого с 9 по 14 сентября можно подать заявление о голосовании на дому в личном кабинете на портале Госуслуги.

или с 9 сентября по 14:00 19 сентября подать в участковую избирательную комиссию устное или письменное обращение – лично или через других лиц.

Особое внимание Павел Веселов в своем выступлении уделил вопросам соблюдения правил санитарно-эпидемиологической безопасности во время голосования. Как отметил председатель облизбиркома, это один из важных приоритетов в работе.