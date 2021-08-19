Последние новости Тулы на 19 августа 2021 года: дело об "антипрививочниках" отложили, а жительница Узловой катила арбуз до дома

Фото: группа "Узловая Не Слухи"

Суд отложил на конец августа рассмотрение об "антипрививочниках". Речь идет о сотрудниках АО "Щегловский вал", которые отказались вакцинироваться, из-за чего их отстранили от работы. Предположительно, рассмотрение дел возобновится 31 августа и 1 сентября.

Как сообщает городская администрация, в центре Тулы увеличится количество мест, где парковка будет платная.

В частности, с 7 сентября ими станут места:

В Узловой женщина катила арбуз от магазина до дома. Такая необычная запись появилась вчера вечером в социальных сетях. Очевидно, ягода была для нее слишком тяжелая. В комментарияхк видеоролику некоторые подписчики осудили автора видео, считая, что он должен был помочь женщине.