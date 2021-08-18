Партия «Новые люди» поможет тульским грузоперевозчикам Фото: материалы пресс-служб

Представители ассоциации «Грузавтотранс» и партии «Новые люди», а также специалисты центра стандартизации и метрологии, «Ростелекома», «Тулаупрадора» и прокуратуры приняли участие в проверке пункта весогабаритного контроля на трассе Тула-Белев. Вассоциацию грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» стали поступать многочисленные жалобы на автоматические пункты весогабаритного контроля. Причем не только из нашего региона, но и из Нижегородской, Рязанской, Белгородской, Иркутской, Омской, Екатеринбургской областей, Краснодарского края.

Партия «Новые люди» поможет тульским грузоперевозчикам Фото: материалы пресс-служб

Грузоперевозчики получают на этих пунктах штрафы, по факту не нарушая никаких норм и правил. Просто приборы контроля и учета «ошибаются» в весе груза, который перевозят машины. Алексей Сорокин, председатель тульского СПК «Молочный край», занимающегося транспортировкой молока из фермерских хозяйств на перерабатывающие предприятия, рассказал о проблемах с весовым контролем, возникших по весне. Попытались сократить объемы грузоперевозки себе в убыток – штрафов стало почему-то еще больше. Пробовали обращаться в эксплуатирующую организацию – нас послали в суд. Показания приборов принимаются на веру в качестве истины в последней инстанции – оспорить можно только в эксплуатирующей организации (в данном случае – ГУ «Тулаупрадор») или в суде. Пока практика показывает, что эксплуатирующие организации приборам доверяют немного больше, чем людям. А штрафы, меж тем, немаленькие – они начинаются со 100 000 рублей. Так и получается, что некоторым грузоперевозчиками предъявляют миллионные суммы, с лихвой покрывающие их реальные обороты.

Партия «Новые люди» поможет тульским грузоперевозчикам Фото: материалы пресс-служб

- Мы обратились к губернатору Тульской области помочь с нашей проблемой, - говорит президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс», член общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, председатель комитета по транспорту партии «Новые люди» Владимир Матягин. – Губернатор дал поручение региональной прокуратуре разобраться. Так и родился наш сегодняшний рейд конкретно на пункт, расположенный на 7-м километре трассы «Тула — Белев». Прибыв на место, члены комиссии увидели, что пункт совсем недавно привели в порядок — покрасили, датчики, вмонтированные в асфальт, привели в порядок, асфальт тоже заменили. Однако невооруженным глазом было видно, что все это делалось буквально на днях!

Вместе с тем, представители Тулаупрадора пытались утверждать, что работы тут проводились еще в мае месяце. Мы акцентировали внимание присутствовавшего на рейде помощника прокурора Центрального района Тулы Дмитрия Краснова на столь странном расхождении слов и фактов – так что теперь дело за экспертами. В любом случае, было обнаружено грубейшее нарушение условий эксплуатации весо-габаритного комплекса: ящик с установленными приборами оказался без пломб, то есть была возможность внести корректировки в работу пункта.

Впрочем, гораздо показательнее выглядит тот факт, что перед проверкой на 7-м километре, мы случайно ошиблись координатами и попали на другой контрольный пункт. Так там вообще царит полный кошмар и «букет» нарушений - колейность достигает 2,5 сантиметров, асфальт весь в выбоинах. А это уже 100% несоблюдение регламента эксплуатации весов.

Очень радует, что на фоне всего это безобразия именно партия «Новые люди» обратила свое внимание на проблемы в предпринимательской среде, в частности у грузоперевозчиков. Ведь от состояния именно этого сектора экономики зависит очень многое, потому что в нем задействовано более 6,5 миллионов единиц транспорта, то есть как минимум столько же водителей. А если брать обслуживающий технический персонал — механиков, слесарей, диспетчеров, логистов и еще пяток профессий, то получится вдвое больше. Учитывая же и членов их семей, то окажется, что проблемы эти касаются несколько десятков миллионов человек в стране. А на сегодняшний день данный сектор экономики находится в некоторой нестабильности…

И от партии «Новые люди» мы увидели реальное желание помочь. Со своей стороны подготовили предложения в программу партии, которые будут озвучены 22 августа на ее съезде. Если «Новые люди» возьмут на контроль дела с весами, коррупцией на дорогах, состоянием покрытия трасс, то это будет на пользу всем. В любом случае после съезда мы планируем турне-автопробег общественного контроля по России. Поедем на машинах - с экспертами, журналистами. Будут встречи и с перевозчиками на стоянках, и круглые столы в местных администрациях. Будем фиксировать все проблемы, укажем на них губернаторам более 20 регионов, по которым пройдет наш путь.

Завтра-послезавтра тоже выезжаем на самые проблемные точки в соседних областях, привлекая Следственный комитет РФ – у нас налажен хороший контакт с его главой Бастрыкиным – тому пример громкие дела, инициированные по нашей информации в Ставропольском крае. Если не бороться, то мы окончательно погрязнем в разбитых дорогах и коррупции. С Владимиром Матягиным солидарен в своем мнении один из активистов Тульского регионального отделения партии «Новые люди» Максим Токаев, подчеркнувший, что проблема несправедливых штрафов очень серьезная. Сегодня они разоряют перевозчиков, а завтра попытка заработать на штрафах может дорого обойтись для экономики в целом. И, конечно, очень мощный дестабилизирующий фактор в этой ситуации – несправедливость. Подобная сегодняшней проверка – это только начало большой и важной работы партии и общественников.