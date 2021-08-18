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Здоровье18 августа 2021 14:18

Пролетарский районный суд Тулы перенес рассмотрение первого иска отстраненных после отказа от вакцинации работников оборонки

Сегодня прошло первое заседание
Игорь КОПЫТОВ
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Судебное заседание «антипрививочников» из АО «Щегловский вал» отложено на 31 августа и 1 сентября. Всего в общей сложности в суде рассматриваются иски от 18 работников оборонного предприятия. Заседания проходят в открытом режиме.

В своих заявлениях истцы указывают, что на основании приказа по предприятию они были отстранены от работы без сохранения зарплаты в связи с отказом от профилактических прививок против коронавируса еще за несколько дней до окончания прививочной кампании. Истцы просят отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить их к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

Руководство предприятия настаивает, что действовало на основании распроряжени главного санитарного врача региона, и отмечает, что сотрудников, не прошедших вакцинацию, не увольняли - они могут вернуться к исполнению своих обязанностей, как только вакцинируются. Также отстраненные сотрудники смогут вернуться к работе «по окончании периода эпидемиологического неблагополучия».

Третьей стороной на суд также по просьбе ответчика был приглашен представитель управления Роспотребнадзора. На грядущие заседания представители АО «Щегловский вал» ходатайствовали о привлечении к участию в процессе трудовой инспекции.

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