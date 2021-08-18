Николай Воробьев: Необходимо поддерживать тех, кто занимается изучением истории родного края

В областной столице состоялась презентация книги памяти «Тулякам, живым и павшим защитникам Сталинграда».

Книга памяти «Тулякам, живым и павшим защитникам Сталинграда» написана нашим земляком Владимиром Сафроновым и издана при поддержке председателя областной Думы Николая Воробьева.

В презентации приняли участие спикер регионального парламента, член фракции «Единая Россия», региональный координатор проекта «Историческая память» Николай Воробьев, председатель комитета по социальной политике областной Думы Елена Гребнева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, начальник отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Тульской области Андрей Апарин, представители органов управления образованием муниципальных образований региона.

Автор книги Владимир Сафронов – военный пенсионер, увлеченный поисковой и исследовательской работой. В поисковом движении он с 1999 года, руководит отрядом «Рубеж», на счету которого сотни поднятых останков погибших на тульской земле воинов, десятки восстановленных имен героев Великой Отечественной.

Владимир Николаевич работает в тульском центре образования №17 имени Героя Советского Союза И.П. Потехина, курирует посвященную войне экспозицию школьного музея.

– Владимира Николаевича давно и хорошо знают тульские поисковики, жители области, которые интересуются историей родного края, особенно историей Великой Отечественной войны, – отметил Николай Воробьев. – В рамках проекта «Историческая память» оказывается содействие тем, кто принимает активное участие в изучении истории Тульского края, в поисковых вахтах, в восстановлении и благоустройстве памятников и воинских захоронений. Многолетнее тщательное изучение архивных материалов в значительной степени позволяет Владимиру Сафронову собирать материал для книг. Презентованное сегодня издание – уже третье. В 2017 году вышла в свет книга, посвященная тулякам – узникам фашистских концлагерей, а в 2019-м – дополнительный том Книги памяти Тульской области «Тулякам, павшим в борьбе с фашизмом», где были опубликованы свыше двух тысяч фамилий уроженцев региона, ушедших на фронт в составе частей Красной Армии.

– Эта книга содержит не только ранее неучтенные фамилии наших с вами земляков – солдат и офицеров Красной Армии, в ней описана история, роль, состав каждой дивизии, которые формировались в других регионах нашей страны, а в 1941-1942 годах участвовали в Тульской оборонительной и Тульской наступательной операциях. Этим изданием мы сейчас активно пользуемся при подготовке мероприятий, посвященных 80-летию обороны Тулы, – рассказала председатель комитета по социальной политике облдумы Елена Гребнева.

Нет сомнений в том, что будет востребована и третья книга Владимира Сафронова. Свыше двухсот экземпляров сегодня были переданы школам, музеям, библиотекам и военкоматам. Елена Гребнева особенно отметила, что издание есть и в электронном виде, так что ознакомиться с книгой смогут все желающие. А возможно, кому-то эта скрупулезно собранная информация поможет найти своих близких, пропавших без вести, ведь в военкоматы по сей день поступают запросы о судьбе солдат Великой Отечественной…