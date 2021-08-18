В Тульской области разыскивается виновник гибели 16-летнего подростка

Юноша скончался на месте от полученных травм Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области разыскивается виновник гибели 16-летнего юноши. Сбивший его автомобилист скрылся с места преступления.

По предварительной информации, ДТП произошло в ночь на 18 августа около 03:30 в Дубенском районе. Там, на 33 километре трассы «Тула - Белев» неизвестный сбил пешехода - 16-летнего юношу, который шел по проезжей части дороги. Не остановишись, виновник аварии уехал с места происшествия.

В результате подросток скончался на месте от полученных травм. Региональная Госавтоинспекция разыскивает свидетелей и очевидцев данного ДТП.

Кто располагает какой-либо информацией просьба связаться с дежурной частью по номерам телефонов:

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54

ОГИБДД МОМВД России по Суворовскому району по номеру телефона 8(48763) – 2-48-73 и ОП Дубенское (ДЧ) 8(48732)-2-14-36.

Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38

Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13