Коронавирус в Тульской области, последние данные на 18 августа: умерли еще 9 человек

В общей сложности пандемию не пережил 2 591 житель Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

По оперативным данным статистики за последние сутки в Тульской области коронавирусом заболели еще 130 человек. Общее число зараженных инфекцией нового типа составляет на текущий момент 49 778 жителей региона.

Справиться с заболеванием удалось еще 99 пациентам. Всего в Тульской области закрыли больничный 42 400 человек.

Смертность также стабильно сохраняется в регионе - от COVID-19 за минувшие сутки скончались еще 9 человек. В общей сложности пандемию не пережил 2 591 житель Тульской области с различными заболеваниями, на которые вирус дал осложнения.