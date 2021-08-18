Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина принимала зачет у юных тульских гимнасток

Светлана Хоркина оценила уровень готовности юных гимнасток, пообщалась с тренерами и родителями, рассказала, как становятся чемпионами.

Она оценила уровень готовности юных гимнасток, пообщалась с тренерами и родителями, рассказала, как становятся чемпионами.

Тульская спортивная гимнастика имеет достаточно богатые традиции. Начиналась она еще со времен знаменитой сокольской гимнастики, которая была чрезвычайно популярна в России сто с лишним лет назад. Один из тех тульских соколов – Борис Астафьев в двадцатые годы уехал в Москву, и стал основателем спортивной гимнастики в столице и в обществе «Динамо». Его неофициально так и называли потом – дедушка русской гимнастики. В 1947 году в Туле была открыта детская спортивная школа №1 с отделением спортивной гимнастики, а в 1957 году – в Новомосковске, на базе Дворца пионеров. В 1967 году ДЮСШ по спортивной гимнастике открылось в Доме культуры «Октябрьский» в Ефремове.

Среди воспитанниц тульской спортивной гимнастики – Ксения Сееменова и Ксения Афанасьева, Мария Засыпкина, Дарья Елизарова. Всего с 1981 года, когда у школы появилось собственное помещение, подготовлено 22 члена сборной команды России. В 2016 году в списках сборной команды России было шесть спортсменов из Тульской области. Специализированный зал, в который приехала олимпийская чемпионка Светлана Васильевна Хоркина, был сдан в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Зал полностью оснащен гимнастическим оборудованием, в соответствии с нормативными требованиями, внесен во Всероссийский реестр спортивных сооружений.

С 2014 года вид спорта «спортивная гимнастика» внесен в перечень базовых видов спорта Тульской области. Сейчас здесь занимается 1359 человек.

Светлана Хоркина оценила подготовку юных спортсменок в рамках соревнований тестирования по федеральному стандарту отделения спортивной гимнастики. Конечно же, ее появление в зале юными девушками было встречено с большим волнением. Далеко не часто удается получить совет от одной из самых знаменитых спортсменок в этом виде спорта.

В школу Светлана Хоркина приехала вместе с уполномоченной губернатора Надеждой Школкиной.

В школу Светлана Хоркина приехала вместе с уполномоченной губернатора Надеждой Школкиной, с которой знакома со времен работы в Государственной Думе. По словам Надежды Васильевны, Светлана Хоркина – человек с настоящим спортивным характером. И для детей очень важно, что у нее энергетика на победы. Такой заряд получить не от каждого можно.

– Она настоящий государственник с малых лет. Их так воспитывали, что они должны быть гордостью страны. Такой она и осталась. Вообще это единственный человек, который когда-то заставил меня плакать. Мы, кстати, когда познакомились, я ей об этом сказала. Хорошо помню трансляцию с той Олимпиады в Сиднее, когда она прыгала через коня, на пять сантиметров ниже положенного. И все поняли, что ее просто подставили. Это была такая явная несправедливость! У меня были слезы и от обиды за нее, и гордости, что у нас есть такие личности. Меня поражает ее упорство. У Светланы настоящий спортивный характер, она не видит преград. И в умении отстаивать какие-то важные, с ее точки зрения, вещи Свете равных нет. Мы с ней в Государственной Думе продвигали строительство спортивных площадок в сельской местности. Она ведь тоже из очень простой семьи. А все, что связано с селом, людей обычно очень сближает. С тех пор мы дружим. У Светланы очень хорошая семья, и для меня важно, что ей важны именно семейные ценности.

Светлана Хоркина тоже, в свою очередь, призналась, что рада тому, что приехала в Тулу:

– В своем плотном графике мне очень трудно найти целый день. Очень много задач и на основной работе в ЦСКА, и в общественной деятельности. Поэтому я рада, что приехала в Тулу.

Общение с юными спортсменками получилось искренним и неформальным. Кому-то Светлана Хоркина тихо шепнула советы по поводу увиденного, кого-то похвалила перед тренером. Конечно же, ее долго не отпускали – все хотели сфоткаться со знаменитой гостьей, получить автограф, о чем-то спросить.

Светлана Хоркина побывала в специализированном гимнастическом зале на ул. Заварной.

А когда дошло до снимка на память, знаменитая гостья показала, что бывших чемпионов не бывает. Она встала на шпагат вместе с молодыми девочками на групповом фото. Оттого, что общение получилось душевным и комфортным, и ее советы, как стать знаменитой спортсменкой, с особенным интересом воспринимались юными спортсменками:

– Есть только один рецепт: трудиться, и не вылезать из зала. Терпеть, потеть, очень внимательно выполнять задания тренера. Естественно, и хорошо учиться. На спорте жизнь не заканчивается. Впереди будет много самых разных событий. Но если девочки занимаются спортивной гимнастикой, они уже успешные люди. Ведь этот вид спорта развивает очень много качеств, которые важны для воспитания полноценной личности.