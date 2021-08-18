В реке Упе возле на Казанской набережной в Туле всплыла дохлая рыба Фото: соцсети

Дохлая рыба появилась в районе деревянной мостовой в самом центре Тулы. При этом, очевидцы отмечают, что в этом месте присутствует запах мазута или каких-то других нефрепродуктов.

Источник загрязнения пока не установлен. Впрочем, локальная гибель рыбы в Упе в пределах города — не исключительный случай. Похожее случалось и ранее. Например, в районе Мясново пару лет назад. Тогда ситуацию объяснили высокой жарой, снижением кислорода в воде — сейчас туляки тоже не могут пожаловаться на прохладу.

На днях в Чернском районе также обнаружили факт массовой гибели рыбы в районе деревни Слободка. В реке Чернь всплыло более 100 щук и карасей. Как утверждают очевидцы, до этого в реке сотрудники одного из местных сельхозпредприятий помыли бочки из-под химических удобрений.

Вместе с тем, накануне жители поселка Епифань Кимовскго района забили тревогу по факту загрязнения реки Дон. Люди рассказали, что уже неделю загрязненные стоки неизвестного происхождения отравляют воды.