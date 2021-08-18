Последние новости Тулы на 18 августа 2021 года: скончался основатель музея машин под открытым небом, а «пятнадцатая» чудом проскочила перед поездом

На фото: Михаил Красинец, автор снимка: Денис Клынкин

В Тульской области скончался основатель музея машин под открытым небом Михаил Красинец. Бывший гонщик и механик Михаил Красинец, открывший музей советских автомобилей под открытым небом в Черноусово умер вчера, 17 августа, сообщили в социальных сетях близкие мужчины.

В Туле «ВАЗ 2115» едва не попал под поезд. Это происшествие на улице Железнодорожной попало в кадр видеорегистратора, запись выложили в социальных сетях. Водитель почему-то не стал ждать зеленого сигнала светофора на железнодорожном переезде, объехал автомобили и попытался проскочить перед составом. Ему это удалось буквально чудом - через мгновение по переезду с огромной скоростью пронесся состав.

В оружейной столице водителя «Лексуса» арестовали за тонировку. В понедельник, 16 августа, прокуратура Советского района вместе с региональной Госавтоинспекцией провела проверку затонированных водителей. В ходе инспекции обнаружилось, что хозяин затонированной иномарки уже привлекался к административной ответственности за темные стекла на машине, но требование устранить нарушение он не выполнил. Теперь мужчина арестован на трое суток.

В Веневском районе на трассе М-4 «Дон» 30-летний водитель «Mercedes-Benz С 250» не соблюдал дистанцию и вытолкнул мотоцикл под фуру. В результате аварии пострадал 51-летний водитель мотоцикла и его 37-летняя пассажирка. Женщине оказали медицинскую помощь на месте, а вот водитель попал в больницу с различными травмами.