Коронавирус в Тульской области, последние данные на 17 августа 2021 года: скончались еще 9 человек

К сожалению, еще 9 человек за сутки скончались от осложнений Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области выявлено еще 132 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности в регионе с весны 2020 года отмечается 49 648 случаев заражения.

При этом выздоровело еще 97 человек за сутки. За весь период распространения заболевания победить COVID-19 удалось 42 301 жителю Тулы и области.

К сожалению, еще 9 человек за сутки скончались от осложнений, вызванных вирусом. Жертвами пандемии в регионе стали 2 582 пациента, в том числе и двухмесячный ребенок.