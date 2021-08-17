Последние новости Тулы на 17 августа 2021 года: пряник стал сотрудником МЧС, а в Упе погибла рыба

Тульский пряник стал сотрудником МЧС Фото: материалы пресс-служб

Тульский пряник стал спасателем. 16 августа ему вручили удостоверение сотрудника ГУ МЧС России по региону и медаль по противопожарной безопасности. Как сообщает ведомство, теперь ростовая кукла в образе пряника побывает во всех школах и детских садах региона, рассказывая детям о правилах безопасности, и о том, как вести себя в той или иной жизненной ситуации.

В Туле возбудили административное дело в связи с загрязнением Упы на Казанской набережной. Как ранее сообщал ряд СМИ, в реке погибла рыба. Также поступали жалобы о неприятном запахе нефтепродуктов. Специалисты министерства экологии взяли пробы воды, сейчас они направлены на исследования. Факт сброса сточных вод в реку не подтверждается. Однако, министерство все же возбудило административное дело и ведет расследование инцидента.

В Туле также ограничивается движение транспорта из-за мероприятий, проводимых ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». В частности, с 17 по 19 августа запрещается остановка и стоянка всех транспортных средств, а также 18 августа ограничено движение любого транспорта.

Из-за ремонта путей меняется схема движения двух трамвайных маршрутов. Пути разобрали на улице Перекопской от улицы Кауля до улицы Михеева. В связи с этим с 17 августа до окончания ремонта трамваи № 11 и № 13 будут следовать по измененной схеме.