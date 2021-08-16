Стали известны подробности смерти от коронавируса двухмесячного ребенка в Тульской области

Стали известны подробности смерти двухмесячного ребенка в Туле Фото: Алексей ФОКИН

У погибшего ребенка из Тулы диагноз «новая коронавирусная инфекция» был установлен при вскрытии. После выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители жалоб на самочувствие ребёнка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались.

Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи. Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение.

Напомним, что по данным регионального оперативного штаба, с 10 по 16 августа зарегистрировано 903 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 25 районов и городских округов. В Каменском районе случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 49 516 случаев заболевания.

Также, за этот срок 547 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 42 204 человека. А летальный исход 55 пациентов. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 2573 человека.