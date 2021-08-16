Тульские врачи спасли пятилетнего ребенка от клинической смерти

Врач-реаниматолог Ирина Тимонина и фельдшер Юрий Жидков Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области пятилетний ребенок подавился во время обеда. Спасли мальчика от смерти прибывшие врачи скорой помощи.

Драма разыгралась днем 31 июля в поселке Молодежный под Тулой. Семья обедала, когда мальчик начал вдруг задыхаться. Бригада скорой помощи прибыла на место уже через 13 минут, но ребенок уже перестал дышать, а его сердце остановилось. Родители вынесли малыша из квартиры на улицу навстречу врачам.

В результате реанимационных действий удалось запустить сердце уже через три минуты. Также у ребенка восстановилось и дыхание. Мальчика тут же подключили к ИВЛ и доставили в реанимацию детской областной клинической больницы в очень тяжелом состоянии.

Однако состояние ребенка удалось стабилизировать уже на вторые сутки, а через девять дней после осмотра врачей мальчика выписали домой. Сейчас после перенесенной клинической смерти ребенок чувствует себя удовлетворительно.

Родители благодарят бригаду скорой помощи - врача-реаниматолога Ирины Тимониной и фельдшера Юрия Жидкова - спасших жизнь их сыну.