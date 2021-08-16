В Тульской области от коронавируса скончался двухмесячный младенец

Всего же пандемию не пережили в регионе 2 573 человека Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области от последствий коронавируса скончался двухмесячный младенец. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Отмечается, что за неделю коронавирусом заболели 903 человека, при этом за минувшие сутки на 16 августа выявлен 131 случай заболевания. Новых случаев заражения COVID-19 не зафиксировано в Каменском районе области. Всего же с начала пандемии вирусом заразились 49 516 жителей региона.

547 жителей области смогли с заболеванием справиться, из них только за сутки - 85 пациентов. В общей сложности закрыть больничные удалось 42 204 переболевшим коронавирусом нового типа.

К сожалению, за минувшую неделю скончались еще 55 пациентов с осложнениями, 7 из них - за сутки. Среди них есть и младенцы: возраст умерших - от 2 месяцев до 93 лет. У большинства пациентов были хронические заболевания. Всего же пандемию не пережили в регионе 2 573 человека.