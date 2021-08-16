Ребрендинг Kia в России - старт дан

Обновленный бренд KIA: "Любое творчество начинается с движения!"

О начале трансформации бренда Kia Russia&CIS объявила 1 июля. Изменения коснулись как общей философии развития, так и ключевых элементов коммуникации - названия, логотипа и слогана.

Новая цель и стратегия

В ближайшее время будут трансформированы практически все направления бизнеса компании. Новый глобальный слоган бренда – Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Отсюда и новая цель: «создание инновационных продуктов, которые вдохновляют, когда вы находитесь в движении».

Новый слоган отражает концептуальное определение «движения», которое мотивирует на развитие и вдохновляет на получение ярких впечатления в опыте взаимодействия. Эта взаимосвязь будет осуществляться с помощью «инновационных пространств внутри автомобилей, новых захватывающих продуктов и значимых удобных сервисов».

В рамках I этапа трансформации изменено название бренда в России с Kia Motors Russia&CIS на Kia Russia&CIS - теперь он не ограничен привязкой к «Motors». Это объясняется «расширением сфер деятельности в сторону разработки и производства инновационных продуктов и сервисов мобильности, которые повысят качество повседневной жизни клиентов».

Про логотип

Логотип является символом новой цели бренда Kia и ценностей, которые он обещает предложить клиентам через будущие продукты, услуги и опыт. Kia скрепляет свое обещание новым логотипом, который напоминает рукописную подпись.

Логотип стал воплощением новых ценностей бренда: его «ритмичная непрерывная линия символизирует приверженность стремлению создавать для клиентов вдохновляющие мгновения при любом взаимодействии, симметрия отражает уверенность компании в будущем, а восходящие линии представляют рост, к которому Kia стремится для себя, как для бренда, и что самое главное, для клиентов».

- Новый логотип символизирует наше желание вдохновлять клиентов по мере того, как развивается их потребность в мобильности, а наших сотрудников – справляться с теми вызовами, которые ставит перед нами быстро меняющаяся отрасль, - считают в руководстве компании Kia Russia&CIS.

В новом формате

Первой моделью на российском рынке, дизайн которой будет полностью разработан в рамках концепции Opposites United, в первой половине 2022 года станет кроссовер Sportage 5-го поколения. Переход ДЦ к новому оформлению в стилистике «динамический куб» завершат до конца 2024 года.

Также в рамках актуального курса стратегии Kia планирует представить в России электрические автомобили.

Ориентировочно уже в сентябре этого года компания представит Kia Connect — «телематический комплекс с функциями удаленного включения двигателя и управления климат-контролем, а также рядом других функций, позволяющих водителю всегда быть на связи с автомобилем с помощью смартфона». В России сервис будет внедрен в обновленный седан Cerato (на его корпусе можно будет увидеть и новый логотип).

На новый этап развития выйдет программа подписки на автомобили Kia Mobility (теперь Kia Flex) - осенью ее пользователи смогут формировать свой тарифный план в зависимости от продолжительности аренды, комплектации, среднемесячных пробегов и выбранного страхового плана. Появится возможность бронировать автомобиль, удаленно согласовывать ремонт и управлять страховыми продуктами ОСАГО и КАСКО онлайн.

В Тульской области официальным дилером Kia является автомобильный холдинг «КорсГрупп».

В рамках «Plan S»

Важно, что обновление логотипа и стратегии Kia стало продолжением реализации долгосрочной стратегии развития компании «Plan S», представленной в 2020 году. В ее рамках Kia провозгласила намерения войти в число лидеров глобального рынка автомобилей. Такой цели планируется достичь, сконцентрировав усилия на популяризации электромобилей и предоставлении широкой гаммы услуг мобильности, которые были бы точно адаптированы к потребностям каждого клиента и к специфике рынка.

А в Туле

В Тульской области официальным дилером Kia является автомобильный холдинг «КорсГрупп», входящий по итогам 2020 года в топ-12 автохолдингов страны по объемам продаж новых автомобилей*.

В двух автосалонах Kia - в Туле и Новомосковске - стратегия внедрения нового логотипа, а также ряда других изменений, связанных с глобальным обновлением, уже стартовала. Так что клиенты официальных дилеров Kia «КорсГрупп» скоро прикоснутся вплотную к глобальным обновлениям любимого бренда!

ГК «КорсГрупп», официальный дилер Kia:

Тула, ул. Рязанская, дом 44-б;

Новомосковск, ул. Космонавтов, дом 39-г.

kors-group.com

https://kia-korsgroup-tula.ru/about/brand-kia/

*(по данным «АвтоБизнесРевю» (источник https://abreview.ru/ab/news/).