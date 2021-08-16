Максим Токаев: партия «Новые люди» улучшит качество жизни туляков Фото: материалы пресс-служб

Теперь он решил попробовать себя и в политической сфере: уроженец Щекино стал кандидатом в депутаты Государственной думы по Новомосковскому одномандатному округу от партии «Новые люди».

- Максим, вы добились больших успехов на творческом поприще. Как появилось желание идти в политику?

- Давно чувствую в себе желание и долг помогать землякам. У депутата есть реальные инструменты, чтобы максимально позитивно работать на благо наших граждан. Быть хорошим музыкантом – здорово, но, находясь в этом амплуа, максимум, что я могу сделать – давать бесплатные концерты для людей. А хочется оказывать жителям нашего края более широкую поддержку и в других направлениях. Все, что я имею на сегодняшний момент – это благодаря тулякам: их поддержка сыграла решающую роль для моей победы в конкурсе. Если бы не она, я бы не увидел много стран, не реализовал бы столько возможностей. После финала «Минуты славы» ко мне регулярно обращаются люди с просьбами о различной помощи, но, к сожалению, на данный момент я не всем могу оказать реальную поддержку. А в случае избрания в Государственную думу такие возможности станут гораздо шире.

- Максим, политический спектр в нашей стране достаточно обширный. Почему вы решили вступить в партию «Новые люди»?

- Потому что это партия здравых мыслей, новых идей и позитивного движения. Новые люди не только говорят, но и меняют жизнь людей к лучшему. Причем это происходит не столько в крупных городах, но и в самих отдаленных уголках страны. И этот факт меня тоже зацепил: поставить фонари в маленьком городе, помочь пенсионеру с операцией на глазах. Большое дело складывается из множества малых.

Еще одна из важнейших и актуальных, на мой взгляд, пунктов в программе партии «Новые люди» - внедрение справедливого и грамотного распределения денег между субъектами РФ. Налоги должны оставаться на местах, чтобы регионы могли спокойно развиваться, и вдохнуть жизнь в малые города и поселки.

Максим Токаев: партия «Новые люди» улучшит качество жизни туляков Фото: материалы пресс-служб

Те партии, которые уже существуют в России, за много лет уже «замылили» взгляд, и у меня к ним нет большого доверия, потому что слов много, а дел мало. А Новые люди реально действуют на благо наших граждан, поэтому я и решил идти в ногу с этой партией.

Большое впечатление произвела не меня и встреча с лидером партии Алексеем Нечаевым. Он добился большого успеха в бизнесе, создал успешную косметическую компанию по сути с нуля. При этом Алексей разговаривает и общается без всякого высокомерия, на равных, искренне и доброжелательно настроен к собеседнику. Быть с такими людьми соратниками – ответственная и почетная миссия!

Максим Токаев: партия «Новые люди» улучшит качество жизни туляков Фото: материалы пресс-служб

- Какие проблемы в нашем регионе представляются вам наиболее актуальными?

- На мой взгляд, самый острый и глобальный вопрос – это экология. В Тульской области эта проблема давно стоит на повестке дня: быстро её не исправить, но этим нужно срочно заниматься. Мы собираем мнения экспертов, общаемся с людьми и спрашиваем их мнение. Уверен, что вместе мы сможем добиться многого!

Кроме того, необходимо развивать поддержку молодежи: у нас очень много одаренных ребят молодежи, но не у всех есть возможность продемонстрировать свои таланты, будь то спорт, наука или искусство. И одна из наших важнейших задач – помочь каждому из них заявить о себе. У нас мало центров по развитию творчества. Есть сложности и с трудоустройством для молодежи. Мальчики и девочки из маленьких городов сразу после школы уезжают в Москву или другие регионы. Нужно переломить эту тенденцию. Создать такие условия, чтобы туляки могли реализовать себя не только в мегаполисах, но и на своей малой родине.

Есть и другие трудности. Убитые дороги, ветхий жилой фонд, заброшенные здания. Я иду на выборы, чтобы продвигать интересы людей и привлекать внимание к их насущным проблемам и заботам.