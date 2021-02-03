Белевская пастила

Самое главное, минувший год принес расширение рынка сбыта, и большим подспорьем тому стали различные электронные площадки, в том числе и транснациональные. Был заключен контракт с «Али-экспресс», «Яндекс-Маркетом».

В первой половине 2020-го уже начались поставки продукции в Китай. В целом, долгосрочный контракт с компанией EPINDU0 LLC предусматривает отгрузку одной только пастилы на сумму более 100 тыс долларов 5 лет. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме двумя годами ранее.

Предприятие смогло войти в федеральную сеть SUGU0 — это южная часть Поднебесной, где российские товары вообще практически не присутствуют.

Благодаря Торгпередсву РФ было налажено очень эффективное сотрудничество с Австрией. Уже в самом начале ноября начались регулярные поставки продукции в эту страну. Пандемия изменила отношение людей к рынку сбыта, и ООО «Белевская пастила» не стала исключением. Еще в середине года появились выходы на он-лайн рынки Японии и Казахстана, где ранее сладкая продукция белевцев никогда не была представлена. А вот рынок сбыта через агре-гатор «Амазон» стал просто приятным дополнением к уже имеющимся налаженным контактам в традиционных ритейлерах Германии.

Вкусно, потому что натуральное

В 2020-м году белевская пастила стала победителем в конкурсе за звание лучшего гастрономического бренда страны «Вкусы России». На конкурс была выставлена фирменная продукция, без преувеличения, очень натуральная. Создается исключительно вручную из сочных антоновских яблок по неизменной уникальной технологии.

По сей день мастера, несмотря на растушагает по планетещие объемы производства, делается ставка на четкое соблюдение традиционной рецептуры. В производстве не используется никакой химии. Основа - настоящее печеные антоновские яблоки - при соблюдении правильной технологии пектин не требуется.

Абсолютно такая же ситуация обстоит и с фирменным зефиром от «Белевской пастилы» в его составе - исключительно настоящие живые ягоды, а не ароматизаторы.

Рост год от года

За 10 лет с момента запуска производства на предприятии удалось достичь небывалых темпов роста объемов выпуска. Так, если в самом начале делалось 300 кг в месяц только фирменной пастилы, то пять лет спустя, в 2015-м этот показатель достигал 40 тонн, а в году минувшем — уже 160 тонн в месяц. А ведь только ей здесь не ограничиваются — в ассортименте и зефир, и мармелад, и конфеты. Их выпуск пока не столько масштабен, но тоже растет год от года. Так, если в 2015-м зефира выпускали 40 тонн в месяц, а мармелада — 15, то по итогам 2020-го года объем производства вырос до 125 и 50 тонн соответственно. Впрочем, увеличивается не только объем выпуска сладкой продукции, но и постоянно расширяется ассортимент. Так, новинкой года минувшего можно назвать варенье с орехами под брендом «Белевская пастильная мануфактура».

Белевская пастила

С прицелом на будущее

Объемы производства растут. Это требует дополнительных инвестиций. В настоящее время рассматривается вопрос вложения средств в сырьевую составляющую. Это подразумевает совершенствование производства переработки, чтобы можно было хранить большие объемы сырья в виде полуфабрикатов.

Сейчас у ООО «Белевская пастила» два цеха, в которых постоянно модернизируется оборудование, а увеличение производительности достигается за счет частичной автоматизации ручного производства.

В 2020-м предприятие открыло фирменный магазин не только в Белеве, но и латвийской Риге. А в ноябре еще и в Москве, в модном месте «Депо», где пастила продается не в упаковке — ее режут кусками на вес!

Так что грядущий после выхода на мировой рынок сбыта рост объемов производства не пугает. Перед предприятием открываются большие перспективы развития.