Самая большая белевская пастила вошла в Книгу рекордов России

Станислав Коненко, Дмитрий Белоконь и заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Елена Бушманова с сертификатом «Книги рекордов России». Фото: Игорь КОПЫТОВ

Полтора десятка мастеров в течение двух недель собирали яблочный десерт из отдельных пластинок, производимых в стандартном производстве. Приурочена акция была ко дню рождения программы поддержки тульских производителей «Сделано в Тульской области». Уникальное лакомство получилась весом 381,8 кг, шириной — 193 сантиметров, длиной — 193 сантиметра, высотой — 19 сантиметров. На ее изготовление ушла 1 тонна яблок, 20 литров яичного белка, 130 кг сахара.

На торжественной церемонии занесения достижения в Книгу рекордов России ее главный редактор и основатель Станислав Коненко вместе с директором ООО «Белёвская пастила» Дмитрием Белоконь в присутствии гостей тщательно замерили сладость, а потом вырезали из нее кусок размером 20 на 20 сантиметров, который и взвесили. Получилось 4,1 кг. Далее путем математических вычислений получился общий вес, который и внесли в почетный сертификат рекорда.

Примечательно, что церемония прошла на площадях нового производства, открывшимся весной нынешнего года.

- Два года назад здесь не было ничего - пустые ангары, - рассказывает Дмитрий Белоконь. - Взялись за ремонт, уже в апреле открылись, а в июле вышли на производственную мощность 240 тонн пастилы в месяц.

Это второе производство - сборочный цех. Здесь идет уже окончательная обработка пастилы — фасовка и упаковка. Первое же производство по-прежнему посвящено непосредственно изготовлению продукции—именно там яблоки протираются, взбиваются с сахаром или яйцом — все зависит от вида пастилы — и получается яблочное пюре, которое в специальных условиях отлеживается до кондиции. 70 % - это ручной труд. Машина не может сделать то, что делает человек - уловить тонкости, ведь яблоки в разных партиях бывают разные по плотности, по желейности, вкусовым качествам.

Причем, подчеркну, наша традиционная пастила делается исключительно из антоновских яблок. Это, конечно, привносит в нашу работу некоторую сложность, потому что данного сорта яблок категорически не хватает - мы закупаем сырье в Тульской и Липецкой областях. В последнее время выращивать их стали больше, но и наши запросы на объемы производства -постоянно растут. Для понимания ситуации: на производство одного килограмма пастилы уходит порядка 3 килограммов яблок. А согласно заключенным договорам, нам надо выходить на мощности примерно в два раза больше, чем сейчас.

Самая большая белёвская пастила вошла в Книгу рекордов России Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Действительно, в рамках соглашения между нами и правительством Тульской области на строительство кондитерского комбината в г. Белеве на 300 рабочих мест, его мощность рассчитана на 300 тонн пастилы в месяц, - подтверждает руководитель проектов ООО «Белёвская пастила» Николай Семерня. Сегодня здесь работают уже 208 человек, а выйти на полный объем пока не позволяет в том числе кадровый дефицит. Места рабочие есть, все важные условия для специалистов, развития, роста, но местного население категорично не хватает, мы приглашаем к сотрудничеству из регионов.

В принципе, потенциал существующего производства больше - 350 тонн, но и этого уже не достаточно, еще и учитывая заключенный контракт на четыре года с Китаем на 100 миллионов долларов. Для выполнения задач нам необходимо увеличить нынешний объем продукции минимум в два раза.

Сегодня нашу традиционную белевскую пастилу можно купить в 38 странах — от Японии, Кореи, Китая до Австралии, Северной и Южной Америки, в ряде стран Европы. В наших планах на ближайшее десятилетие - охватить весь мир.

Естественно, что пока внутренний рынок превалирует над экспортом, уточняет коммерческий директор ООО «Белёвская пастила» Дмитрий Иовлев.

- На сегодняшний день в России у нас порядка 170 тысяч точек продаж. Мы работаем со всеми федеральными сетями, независимой розницей. Охватываем практически все каналы продаж. Но ниши для развития есть, и ими мы обязательно воспользуемся.

Кстати, на самом деле, рекордных размеров и веса традиционная пастила для данного предприятия — не первая. Семь лет назад на международной выставке «ЕХРО-2015» в Милане белевские мастера изготовили лакомство весом 78 килограммов. Теперь же вот пошли дальше. По словам Дмитрия Белоконь, нынешняя акция пришлась на межсезонье, когда яблок — дефицит, но в следующем году можно замахнуться и на новый рекорд — например, на тонну! Так что, ждем.