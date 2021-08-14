В Туле День физкультурника объединил спортсменов и любителей здорового образа жизни

Николай Воробьев отметил усилия победителей регионального фестиваля ВФСК «ГТО» среди общеобразовательных учреждений, поздравил их с такой замечательной наградой, пожелал им новых рекордов и успехов

Этим субботним утром праздник здорового образа жизни объединил людей разных возрастов – юных воспитанников спортивных секций, кружков и клубов, их тренеров, профессиональных спортсменов, любителей и ветеранов.

Территория у стадиона стала площадкой для показательных выступлений, мастер-классов и состязаний.

Приветствовать и поздравить собравшихся приехали депутат Госдумы РФ, член фракции «Единой России», президент Тульской региональной общественной организации «Федерация дзюдо» Виктор Дзюба, председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев, министр спорта Тульской области Андрей Журавлев, глава Тулы, олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева, депутаты регионального парламента и Тульской гордумы-члены фракции «Единой России». Среди них - Александр Швыков, Дарья Герасимова, Надежда Козьякова.

Территория у стадиона стала площадкой для показательных выступлений, мастер-классов и состязаний

– Сегодняшний праздник в нашей стране стал поистине всенародным, – отметил Николай Воробьев. – В этом году в России отмечалось 90-летие создания физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», и сегодня это движение стало вновь популярным, массовым. Более 40 тысяч туляков сдали нормы ГТО, а четверо юных спортсменов в индивидуальных зачетах получили право защищать наш регион на всероссийских соревнованиях. От правительства Тульской области эти ребята получают путевки в международный детский центр «Артек».

Николай Юрьевич отметил усилия победителей регионального фестиваля ВФСК «ГТО» среди общеобразовательных учреждений, поздравил их с такой замечательной наградой, пожелал им новых рекордов, успехов, а всем собравшимся – здоровья и бодрого настроения.

Поздравить собравшихся приехал депутат Госдумы РФ, член фракции «Единой России», президент Тульской региональной общественной организации «Федерация дзюдо» Виктор Дзюба

– Очень радостно видеть здесь наших спортивных, талантливых ребят, и, конечно, в этой связи вспоминается свое детство, – обратился к участникам праздника Виктор Дзюба. – С юных лет мечтал заниматься дзюдо, сам записался в секцию, освоил этот вид спорта – эти навыки очень пригодились в жизни, в становлении личности. А с 2011 года я стал оказывать содействие развитию дзюдо в Тульской области, в 2015 году мне доверили возглавить федерацию дзюдо на региональном уровне. В Тульской области уделяется большое внимание спорту, это очень важно для здоровья людей, для будущих поколений и, конечно, для новых побед.

Праздник продолжился церемонией награждений спортсменов, тренеров, ветеранов, яркими выступлениями юных гимнасток, представительниц акробатического рок-н-ролла и чирлидинга, юных воспитанников школ тхэквондо, тайского бокса.