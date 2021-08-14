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Здоровье14 августа 2021 11:20

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 14 августа 2021 года: скончались еще 8 человек

При этом количество выздоровевших значительно увеличилось - за истекший период больничные закрыл еще 91 пациент
Елена Иргиз
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Всего с весны 2020 года в Тульской области отмечается 49 255 случаев заражения

Всего с весны 2020 года в Тульской области отмечается 49 255 случаев заражения

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за сутки коронавирус выявили еще у 128 жителей. Такие данные сообщает статистика. При этом количество выздоровевших значительно увеличилось - за истекший период больничные закрыл еще 91 пациент.

К сожалению, еще 8 человек разных возрастов скончались от различных осложнений, вызванных COVID-19. Уже несколько месяцев смертность в регионе не снижается.

Всего с весны 2020 года в Тульской области отмечается 49 255 случаев заражения, 42 037 больным удалось победить вирус, а 2 559 - умерли.

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