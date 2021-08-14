Владимир Ивашкевич принял участие в работе поисковой экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе"

К тульским поисковикам присоединился председатель Совета регионального отделения партии «РОДИНА» в Тульской области Владимир Ивашкевич

В работе поисковой экспедиции принимают участие более 550 поисковиков из разных регионов России и Белоруссии. Большая делегация прибыла и из Тульской области. К тульским поисковикам присоединился председатель Совета регионального отделения партии «РОДИНА» в Тульской области Владимир Ивашкевич.

Поисковики занимаются исследованием территории у деревни Цветовка Барятинского района, близ высот «Зайцева гора» и «Подкоп». Именно там с 1942 года до весны 1943 года части 50-й армии Брянского фронта сражались с войсками немецкой группы армий "Центр". Ценой своих жизней наши красноармейцы защищали стратегически важное направление – прорыв через Варшавское шоссе. В районе высоты «Зайцева гора» сложили головы более 100 тысяч бойцов Советской армии.

Поисковики занимаются исследованием территории у деревни Цветовка Барятинского района, близ высот «Зайцева гора» и «Подкоп»

И теперь усилиями благодарных потомков со всей страны у солдат, отдавших жизнь за победу над фашизмом, появился шанс вернуться из безвестности, обрести место упокоения на Родине. Ведь довольно часто благодаря именным медальонам и сохранившимся документальным свидетельствам удается найти родственников бойца, который долгие годы считался пропавшим без вести.

Первая неделя экспедиции посвящена обучению начинающих поисковиков основам археологии, изучению истории сражении за Варшавское шоссе, знакомству с местностью, где планируется вести поисковые работы. Также поисковиков ждут встречи с Героями России.

Вторая часть экспедиции будет посвящена непосредственно поиску останков воинов Великой Отечественной войны.

Владимир Ивашкевич искренне поблагодарил поисковиков за великое дело, которое они делают не за деньги и не ради славы, а по зову сердца

- Более 70 лет назад на этой земле лилась кровь наших отцов, дедов и прадедов. Страшно представить, что им тогда пришлось пережить. Каждый из них верил, что выживет в этом бою, но каждый был готов погибнуть. Погибнуть за свою семью, за будущие поколения, за Родину и победу над фашизмом, – говорит лидер партии «РОДИНА» в Тульской области Владимир Ивашкевич. – И сегодня поисковики со всей страны отложили свои дела, работу, чтобы восстановить историческую справедливость и вернуть имена Героям, павшим на полях сражений, защищая Родину.

Хочется искренне поблагодарить поисковиков за великое дело, которое они делают не за деньги и не ради славы, а только по зову сердца.