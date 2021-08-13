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Общество13 августа 2021 10:23

Городской общественный транспорт в Туле ждут тотальные проверки

Контроль за состоянием общественного городского транспорта усилят
Игорь КОПЫТОВ
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Городской общественный транспорт в Туле ждут тотальные проверки

Городской общественный транспорт в Туле ждут тотальные проверки

Фото: Алексей ФОКИН

Так, будет проведена проверка всего пассажирского транспорта, усилен контроль за техническим состоянием выходящего на маршруты подвижного состава.

Водителям поручено проверять после каждого рейса салон, незамедлительно реагировать на оставленные подозрительные предметы.

Данная мера связана чрезвычайным происшествием, которое произошло накануне в пассажирском автобусе в Воронеже. Напомним, там накануне вечером, 12 августа, в салоне автобуса прогремел взрыв, пострадали 19 человек, которые получили различные травмы, как минимум один пассажир скончался.

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