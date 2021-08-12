Коронавирус в Тульской области: по данным на 12 августа за минувшие сутки выздоровели 75 человек Фото: Алексей ФОКИН

С начала недели можно отметить тенденцию к росту в целом этого показателя. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 41863 человек.

Наряду с этим за минувшие сутки зарегистрировано 128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тут, напротив, наблюдается постепенное снижение показателя. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 49001 случай заболевания.

Также подтвержден летальный исход 9 пациентов. Накануне смертей было 8. Общее число умерших от COVID-19 в Тульской области за время пандемии – 2544 человек.