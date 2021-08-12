На проспект Ленина в Туле деревья вернутся. Но не раньше весны Фото: Алексей ФОКИН

Широкая волна резонанса на новый вариант озеленения центральной улицы города, похоже, возымела свое действие. Не отказываясь от варианта с цветочными вазонами, городские чиновники начали заверять туляков, что деревья вернутся на проспект Ленина и не только.

Правда, произойдет это только в следующем году – задержка обусловлена ремонтом проезжей части, осуществляемым на главной артерии Тулы. Озеленение ждет также улицу Советскую, Металлистов и Красноармейский проспект.

Согласно официальному комментарию администрации города Тулы, поступившему в редакцию "Комсомолки", "...решение убрать деревья – временное и на краткосрочный период. При этом есть четкое понимание, что деревья на проспекте Ленина должны быть... Кроме того, администрация Тулы разрабатывает концепцию озеленения города в целом. В ближайшее время будет проведена встреча, где обсудят варианты концепции с профессиональным сообществом, в том числе из других регионов страны".