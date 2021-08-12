Тульские спортсмены, выступившие на Олимпиаде, удостоены наград от Владимира Путина

Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки сборных команд Тульской области, студент Училища олимпийского резерва Иван Гирев и спортсмен-инструктор сборной России по греко-римской борьбе, уроженец Тульской области Сергей Семенов награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

А спортсмен-инструктор сборной России по велоспорту, велогонщица команды Marathon-Tula Cycling Team Гульназ Хатунцева, спортсмен-инструктор сборной России по велоспорту Анастасия Войнова, начинавшая свою карьеру в Ясногорске, удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.