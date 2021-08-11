Быть одним из лучших - задача непростая, но выполнимая

О жизни вуза рассказывают президент академии, заслуженный юрист РФ, профессор, доктор юридических наук, генерал-лейтенант Валентин Чернявский; доктор психологических наук, профессор, академик, почетный работник высшего образования РФ, ректор Международной полицейской академии ВПА Евгений Карпов и первый проректор академии, директор Социально технологического колледжа Елизавета Карпова.

Быть одним из лучших - задача непростая, но выполнимая

У академии для обеспечения качественного образовательного процесса имеется необходимая материально-техническая база – прекрасно оборудованные современными информационно-техническими средствами и высокоскоростным интернетом аудитории, электронный читальный зал.

По всем реализуемым формам обучения успешно внедрены современные технологии – сейчас все студенты учатся дистанционно, применяя LMS Moodle и систему управления обучением «Мираполис». Преподаватели в онлайн-формате читают лекции, организуют семинары, принимают отчеты по курсовым работам. Самостоятельную работу студенты осуществляют в Moodle в офлайн-режиме.

Да и сам преподавательский состав высокого уровня - 15 % докторов наук и более 60 % кандидатов наук, штатных педагогов – более 70 %. Многие преподаватели и сотрудники вуза имеют высшие полицейские звания, то есть обладают богатым практическим опытом и передают этот опыт и знания студентам, большинство из которых уже работают в полиции.

Быть одним из лучших - задача непростая, но выполнимая

От психологии до экономики

Сегодня в Международной полицейской академии ВПА обучается более 2 500 студентов по 11 направлениям бакалавриата, 3 направлениям магистратуры и 3 направлениям аспирантуры.

Специальности «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Психолого-педагогическое образование», «Лингвистика», «Управление качеством», «Организация и технология защиты информации» - всегда востребованы на рынке труда.

Быть одним из лучших - задача непростая, но выполнимая

Образование по ступеням

В структуре вуза есть свой «Социально-технологический колледж», который позволяет его выпускникам продолжить обучение в академии по ускоренным программам.

С нынешнего года в колледже появились две новые специальности: «Правоохранительная деятельность» и «Право и судебное администрирование».

Всего же сейчас в колледже 10 специальностей, среди которых «Прикладная информатика», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», «Экономика и бухгалтерский учет», «Операционная деятельность в логистике», «Финансы», «Право и социальное обеспечение», «Правоохранительная деятельность», «Право и судебное администрирование», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах». На базе колледжа недавно был создан также и Кадетский учебный центр Росгвардии — теперь выпускники колледжа смогут проходить военную службу в рядах Росгвардии.

Быть одним из лучших - задача непростая, но выполнимая

Высокая востребованность

За 20 лет академией было выпущено более 5 000 специалистов. При этом более 80 % выпускников академии трудоустроены по специальности, полученной в вузе. Недаром здесь существует Центр карьерного развития, который помогает студентам определиться с местом будущей работы.

Выпускники академии возглавляют центры образования, трудятся в администрациях города и муниципалитетов, налоговых инспекциях, судах и других государственных и частных организациях региона.

Впрочем, даже многие студенты колледжа уже трудоустраиваются на последнем курсе - организации берут их на преддипломную практику и оставляют у себя на постоянную работу. И это речь об обучающихся на очной форме, заочники же – это уже все работающие по специальности люди.

Сотрудничая с Зарубежьем

Академия имеет богатый опыт международного сотрудничества с университетами Италии и Франции – ранее были заключены договоры о сотрудничестве с Католическим университетом (Милан), Государственным университетом (Бергамо), институтом Лунарди (Брешиа), институтом Дж. Раньери (Пьяченца). Заключены договоры с Парижской торгово-промышленной палатой и Университетом Гренобля.

В прошлом году в академию приезжал профессор университета Indiana University Purdue University Indianapolis (Индианаполис, США) с курсом лекций и практических занятий по компьютерной графике, дизайну и 3D-моделированию.

Также на базе АНО ВО «МПА ВПА» студенты из Италии готовили дипломные работы по творчеству Толстого, а студенты академии ездили в Италию по обмену и знакомились с культурой этой страны.

Два года назад в состав учредителей вуза вошла Всероссийская полицейская ассоциация (ВПА) во главе с ее президентом - доктором юридических наук, заслуженным юристом РФ, почетным сотрудником МВД, генерал-лейтенантом Юрием Николаевичем Ждановым. Это значительно расширило географию – сегодня наши партнеры работают по всей России, начиная от Якутии и Тюмени и заканчивая Крымом. Партнеры помогают студентам освоить дистанционные технологии и вовлекают их в учебный процесс.

Быть одним из лучших - задача непростая, но выполнимая

Устремленные в будущее

Предмет гордости вуза – ежегодные международные научно-практические конференции. Очередная прошла в апреле нынешнего года и собрала среди участников ученых не только из России, но и из Франции, США.

А достижения и заслуги академии достойно оценило жюри конкурса «Золотой Меркурий», организованного Торгово-промышленной палатой - академия стала лауреатом в номинации «Устремленные в будущее».

Безусловно, это характеризует всю деятельность Международной полицейской академии ВПА, потому что на протяжении всех двух десятков лет существования она развивается и совершенствуется. Постоянно расширяется диапазон специальностей, создан крепкий профессиональный коллектив, накоплен большой опыт работы в педагогике и науке. И перспектив для покорения новых высот еще немало.

Быть одним из лучших - задача непростая, но выполнимая